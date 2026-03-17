Khoảnh khắc phòng không Mỹ xả đạn bảo vệ đại sứ quán ở Iraq

Video cho thấy tổ hợp phòng không C-RAM Mỹ khai hỏa liên tục để bảo vệ đại sứ quán ở Baghdad khỏi cuộc tập kích bằng drone.

Video đăng trên mạng xã hội X hôm nay và được CNN định vị địa lý cho thấy hệ thống C-RAM khai hỏa liên tục, đánh chặn được ít nhất một mục tiêu trên bầu trời thủ đô Baghdad của Iraq. Hình ảnh khác ghi lại khoảnh khắc một máy bay không người lái (UAV) lao xuống khu vực được cho là gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq, gây ra vụ nổ lớn.

Khoảnh khắc hệ thống C-RAM khai hỏa ở Baghdad sáng 17/3. Video: CNN, X/Osinttechnical

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời các nguồn tin an ninh Iraq cho biết đại sứ quán Mỹ sáng nay bị tập kích bằng rocket và ít nhất 5 UAV, thêm rằng đây là cuộc tấn công dữ dội nhất nhằm vào cơ sở này kể từ khi xung đột ở Trung Đông bùng phát.

Nhân chứng tại hiện trường đã nhìn thấy ít nhất ba UAV bay về hướng đại sứ quán Mỹ. Hệ thống C-RAM trực chiến đã bắn hạ được hai mục tiêu, thiết bị còn lại đánh trúng khuôn viên đại sứ quán và gây ra hỏa hoạn.

Sabah al-Numan, phát ngôn viên của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, cho biết một số cơ sở quan trọng, công trình và phái đoàn ngoại giao ở nước này đã nhiều lần hứng chịu "những cuộc tấn công phi lý". Trong số đó có đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, mỏ dầu Majnoon và khách sạn quốc tế Al-Rasheed.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin. Chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.

Đây không phải lần đầu đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công. Một quan chức an ninh trước đó nói với CNN rằng hai UAV đã đánh trúng cơ sở này hôm 14/3. Hình ảnh do hãng thông tấn AP đăng cho thấy radar cảnh giới Giraffe 1X, thiết bị chuyên phát hiện UAV, bị cháy đen trên nóc tòa nhà.

Hệ thống C-RAM Mỹ khai hỏa trong cuộc diễn tập tại Trung Đông hồi tháng 12/2025. Ảnh: US Army

Hệ thống chống rocket, đạn pháo và cối (C-RAM) được Mỹ triển khai ở nhiều nơi tại Trung Đông, có nhiệm vụ đánh chặn các loại vũ khí không điều khiển và UAV giá rẻ, giúp hạn chế huy động hệ thống tên lửa phòng không đắt tiền như Patriot.

Đây được coi là phiên bản mặt đất của hệ thống phòng thủ cực gần Phalanx trên tàu chiến Mỹ và đồng minh, cùng sử dụng radar và pháo nòng xoay M61 cỡ 20 mm. Một tổ hợp C-RAM có thể đạt tốc độ khai hỏa 4.500 phát mỗi phút, tạo lưới hỏa lực dày đặc để tiêu diệt mục tiêu đang bay đến.

Hệ thống phòng thủ Phanlanx trên tàu chiến dùng đạn xuyên giáp lõi vonfram, trong khi C-RAM bắn đạn cháy vạch đường nổ mạnh có khả năng tự hủy (HEIT-SD) nhằm hạn chế nguy cơ gây thiệt hại ngoài ý muốn dưới mặt đất.

Phạm Giang (Theo CNN, Reuters)