BYD Seal 5 - sedan cỡ C hybrid sắp bán ở Việt Nam

Các đại lý BYD đang nhận cọc của khách cho những suất giao sớm Seal 5 PHEV vào giữa tháng 10, xe nhập khẩu Thái Lan.

BYD Seal 5 định vị ở phân khúc sedan cỡ C, bổ sung thêm lựa chọn xe hybrid sạc ngoài (PHEV) của hãng Trung Quốc tại Việt Nam, bên cạnh Sealion 6. Các đại lý chưa nói rõ cấu hình trang bị của Seal 5 ở thị trường trong nước. Ở Thái Lan, xe bán ra hai phiên bản là Standard và Premium.

Seal 5 có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.780 x 1.837 x 1.495 mm, trục cơ sở 2.718 mm. Mẫu xe của BYD dài hơn các đối thủ cỡ C như Honda Civic, Mazda3, nhưng trục cơ sở lại thua thiệt đôi chút.

Thiết kế tổng thể của BYD Seal 5 theo hướng hiện đại và mang hơi hướng xe điện với mặt ca-lăng tràn viền. Nhìn từ phía sau, Seal 5 giống như một phiên bản thu nhỏ của đàn anh Seal, mẫu xe cỡ D thuần điện đã bán tại Việt Nam từ tháng 7/2024.

Tại Thái Lan, các trang bị tiêu chuẩn của Seal 5 là đèn pha LED, la-zăng 17 inch. Ở khoang lái, xe lắp màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 10,1 inch, đồng hồ tốc độ LCD 8,8 inch. Cần số điện tử, điều khiển dạng núm xoay.

Bản Premium với các trang bị tăng thêm như màn hình giải trí 12,8 inch, sạc không dây, gạt mưa tự động, camera 360 độ. Đi kèm là các tính năng của gói hỗ trợ lái ADAS.

Dẫn động chính cho BYD Seal 5 là động cơ xăng 1,5 lít cùng môtơ ở cầu trước, cho công suất 217 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm. Bộ pin dung lượng 13,08 kWh cho tầm hoạt động thuần điện 80 km ở bản Standard. Pin 18 kWh cho quãng lăn bánh 120 km thuần điện ở bản Premium.

Theo BYD, Seal 5 hybrid tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 3,8 lít/100 km.

Giá bán của BYD Seal 5 tại Thái Lan là 22.078 USD cho phiên bản Premium. Hãng chưa công bố giá bản tiêu chuẩn Standard.

Tại Việt Nam, cấu hình hybrid đã có trên hai mẫu xe phân khúc sedan cỡ C là Toyota Altis, Honda Civic. Nhưng khác BYD Seal 5 loại PHEV, hệ thống hybrid trên các đối thủ Nhật là loại tự sạc (HEV). Altis giá 725-870 triệu đồng, Civic giá 789-999 triệu đồng, cũng nhập Thái Lan như Seal 5.

Phạm Trung