BYD Seal 5 - làn gió mới ở phân khúc nhỏ

Tân binh BYD Seal 5 MD-i gia nhập thị trường Việt Nam phân khúc sedan cỡ C ngày 17/10. Seal 5 là mẫu xe đầu tiên phân khúc trang bị hệ truyền động PHEV (plug-in hybrid), thách thức hai đối thủ Honda Civic và Toyota Corolla Altis cùng có bản HEV. Nhiều năm trước sedan cỡ C là chủ lực doanh số của nhiều hãng nhưng hiện nay phân khúc này ngày càng thu hẹp, chỉ còn chiếm thị phần rất nhỏ, vì nhu cầu người dùng chuyển sang xe gầm cao.
Seal 5 trang bị đèn pha LED, đèn ban ngày LED. Lưới tản nhiệt thiết kế không viền mạ chrome tạo điểm nhấn.
Tân binh BYD Seal 5 MD-i gia nhập thị trường Việt Nam phân khúc sedan cỡ C ngày 17/10. Seal 5 là mẫu xe đầu tiên phân khúc trang bị hệ truyền động PHEV (plug-in hybrid), thách thức hai đối thủ Honda Civic và Toyota Corolla Altis cùng có bản HEV. Nhiều năm trước sedan cỡ C là chủ lực doanh số của nhiều hãng nhưng hiện nay phân khúc này ngày càng thu hẹp, chỉ còn chiếm thị phần rất nhỏ, vì nhu cầu người dùng chuyển sang xe gầm cao.
Seal 5 trang bị đèn pha LED, đèn ban ngày LED. Lưới tản nhiệt thiết kế không viền mạ chrome tạo điểm nhấn.
Xe trang bị đèn hậu LED mảnh, nối liền thành một dải, trải dài toàn chiều rộng xe. Cản sau phong cách thể thao.
Seal 5 trang bị hệ truyền động PHEV (plug-in hybrid), gồm máy xăng 1.5 (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 122 Nm), kết hợp với môtơ điện (công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm). Kết hợp lại cho tổng công suất 209 mã lực.
So về công suất, Seal 5 mạnh mẽ nhất phân khúc, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h.
Nuôi môtơ điện là khối pin LFP 18,3 kWh với phạm vi hoạt động thuần điện công bố 120 km. Kết hợp cả máy xăng, môtơ điện, Seal 5 có thể di chuyển quãng đường 1.200 km, theo thử nghiệm của hãng.
Xe trang bị đèn hậu LED mảnh, nối liền thành một dải, trải dài toàn chiều rộng xe. Cản sau phong cách thể thao.
Seal 5 trang bị hệ truyền động PHEV (plug-in hybrid), gồm máy xăng 1.5 (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 122 Nm), kết hợp với môtơ điện (công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm). Kết hợp lại cho tổng công suất 209 mã lực.
So về công suất, Seal 5 mạnh mẽ nhất phân khúc, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h.
Nuôi môtơ điện là khối pin LFP 18,3 kWh với phạm vi hoạt động thuần điện công bố 120 km. Kết hợp cả máy xăng, môtơ điện, Seal 5 có thể di chuyển quãng đường 1.200 km, theo thử nghiệm của hãng.
Bánh xe với vành 17 inch phay xước hai tông màu thiết kế đa chấu.
Seal 5 sử dụng treo trước kiểu MacPherson và treo sau thanh dầm xoắn. Phanh đĩa cả 4 bánh với đĩa trước thông gió.
Xe có ba màu ngoại thất cho khách hàng Việt lựa chọn, gồm xám, trắng, đen.
Bánh xe với vành 17 inch phay xước hai tông màu thiết kế đa chấu.
Seal 5 sử dụng treo trước kiểu MacPherson và treo sau thanh dầm xoắn. Phanh đĩa cả 4 bánh với đĩa trước thông gió.
Xe có ba màu ngoại thất cho khách hàng Việt lựa chọn, gồm xám, trắng, đen.
Là xe PHEV nên Seal 5 có thêm cổng sạc điện cho pin. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C của BYD còn có tính năng cung cấp nguồn điện AC với công nghệ V2L (Vehicle-to-Load). Tính năng này cho phép Seal 5 trở thành nguồn cấp điện di động, phục vụ cho các hoạt động dã ngoại hoặc khẩn cấp.
Là xe PHEV nên Seal 5 có thêm cổng sạc điện cho pin. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C của BYD còn có tính năng cung cấp nguồn điện AC với công nghệ V2L (Vehicle-to-Load). Tính năng này cho phép Seal 5 trở thành nguồn cấp điện di động, phục vụ cho các hoạt động dã ngoại hoặc khẩn cấp.
Nội thất Seal 5 mang hơi hướng hiện đại, phong cách BYD. Xe trang bị hệ điều hòa tự động một vùng đi kèm hệ thống lọc bụi mịn PM2.5. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Âm thanh với 8 loa.
Nội thất Seal 5 mang hơi hướng hiện đại, phong cách BYD. Xe trang bị hệ điều hòa tự động một vùng đi kèm hệ thống lọc bụi mịn PM2.5. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Âm thanh với 8 loa.
Sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 8,8 inch, hiển thị đầy đủ thông tin xe. Xe có hệ thống khóa thông minh, khởi động nút bấm, quản lý xe qua ứng dụng BYD Apps.
Sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 8,8 inch, hiển thị đầy đủ thông tin xe. Xe có hệ thống khóa thông minh, khởi động nút bấm, quản lý xe qua ứng dụng BYD Apps.
Màn hình cảm ứng giải trí 12,8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Hỗ trợ và nhận diện giọng nói tiếng Việt.
Màn hình cảm ứng giải trí 12,8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Hỗ trợ và nhận diện giọng nói tiếng Việt.
Cần số dạng núm xoay. Xe có sạc không dây 15W. Nút bấm lựa chọn chế độ vận hành EV hay HEV. Cần gạt chế độ lái Eco/Normal/Sport.
Cần số dạng núm xoay. Xe có sạc không dây 15W. Nút bấm lựa chọn chế độ vận hành EV hay HEV. Cần gạt chế độ lái Eco/Normal/Sport.
Hàng ghế thứ hai có thể gập 60:40, bệ tỳ tay trung tâm, khoảng để chân rộng rãi.
Hàng ghế thứ hai có thể gập 60:40, bệ tỳ tay trung tâm, khoảng để chân rộng rãi.
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau và hai cổng sạc USB.
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau và hai cổng sạc USB.
Tựa lưng ghế sau có thể mở để thuận tiện trong việc cần lấy vật dụng ở trong cốp.
Xe trang bị an toàn tiêu chuẩn với các tính năng như 6 túi khí, phanh ABS/EBD/BA, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Thêm đó là chống tăng tốc ngoài ý muốn, kiểm soát hành trình, giám sát áp suất lốp, camera 360, cảm biến đỗ xe trước/sau. Tuy nhiên, Seal 5 chưa ứng dụng các công nghệ hỗ trợ lái ADAS như đối thủ Civic hay Altis, Mazda3.
Cả Seal 5, Civic, Alti cùng nhập khẩu Thái Lan. Giá của mẫu sedan C đến từ Trung Quốc chỉ 696 triệu đồng, hấp dẫn hơn hai đối thủ Altis HEV giá 870 triệu đồng và Civic e:HEV giá 999 triệu đồng.
Tựa lưng ghế sau có thể mở để thuận tiện trong việc cần lấy vật dụng ở trong cốp.
Xe trang bị an toàn tiêu chuẩn với các tính năng như 6 túi khí, phanh ABS/EBD/BA, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Thêm đó là chống tăng tốc ngoài ý muốn, kiểm soát hành trình, giám sát áp suất lốp, camera 360, cảm biến đỗ xe trước/sau. Tuy nhiên, Seal 5 chưa ứng dụng các công nghệ hỗ trợ lái ADAS như đối thủ Civic hay Altis, Mazda3.
Cả Seal 5, Civic, Alti cùng nhập khẩu Thái Lan. Giá của mẫu sedan C đến từ Trung Quốc chỉ 696 triệu đồng, hấp dẫn hơn hai đối thủ Altis HEV giá 870 triệu đồng và Civic e:HEV giá 999 triệu đồng.
Lương Dũng