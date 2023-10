Bùi Lan Hương: 'Nguyễn Quang Dũng chiều tôi khi đạo diễn MV'

Bùi Lan Hương nói vui khi được bạn trai - Nguyễn Quang Dũng - lần đầu đạo diễn MV, động viên khi cô gặp khó khăn.

Ngày 15/10, ca sĩ phát hành MV Nữ hoàng (sáng tác Phan Mạnh Quỳnh) - nhạc phẩm thuộc album MônangeL - Nữ thần mặt trăng.

MV "Nữ hoàng" của Bùi Lan Hương MV "Nữ hoàng" do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn. Video: Bùi Lan Hương

Bùi Lan Hương chọn đê chắn sóng Cát Hải (còn được gọi là con đường đi bộ trên biển dài nhất Việt Nam - 10 km) ở Hải Phòng làm bối cảnh chính. Ban đầu, ca sĩ hình dung mọi thứ đơn giản, nhưng khi ra điểm quay lại gặp khó khăn. Do phần đê chỉ lộ ra khi thủy triều rút, cộng thêm thời tiết không thuận lợi, êkíp "nằm vùng" suốt nhiều ngày để theo dõi, canh đê nhô lên khỏi mặt nước lúc bình minh.

Ca sĩ cho biết: "Lúc khảo sát, anh Dũng đánh giá khu vực này khá nguy hiểm, nhiều rong rêu bao phủ, phần cầu quá hẹp để đặt máy quay, chỉ lấy được góc thẳng hoặc flycam. Nhưng thấy tôi thích, anh chiều chuộng và cố gắng chu toàn mọi thứ".

Hình ảnh của Bùi Lan Hương trong MV với bối cảnh chính ở Hải Phòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những ngày quay, có lúc ca sĩ muốn bỏ cuộc vì thủy triều toàn rút vào chiều muộn hoặc đêm khuya. Nhờ có bạn trai động viên, sau bốn ngày, êkíp hoàn thành video.

Dự án đánh dấu sự hợp tác trở lại của Bùi Lan Hương, Phan Mạnh Quỳnh sau hit Ngày chưa giông bão, đạt 56 triệu view trên YouTube. Ca sĩ muốn gửi tới thông điệp: Giàu nghèo không quan trọng, miễn là được ở bên người mình yêu thì phụ nữ sẽ trở thành nữ hoàng.

"Tôi nghĩ trong tình yêu cũng vậy, sự quyết tâm của hai người sẽ tạo ra nét độc đáo cho mối quan hệ. Chặng đường tới được với người mình yêu không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Ở gần bờ an toàn, dễ chịu nhưng khi vượt 10 km, làm điều ý nghĩa với nửa kia, mới đáng giá một tấm chân tình", Bùi Lan Hương cho biết.

Hậu trường Bùi Lan Hương, Nguyễn Quang Dũng (áo trắng, giữa) trên tàu ra địa điểm quay MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bùi Lan Hương công khai yêu Nguyễn Quang Dũng hồi tháng 6 sau gần bốn năm giấu kín. Lúc Covid-19 ba năm trước, họ trở thành chỗ dựa của nhau, cùng bước qua khó khăn. Ca sĩ nhìn nhận, tình yêu của họ có lúc bình lặng, khi thăng trầm. Sau cùng, cả hai nhận ra phải trân trọng, nghiêm túc, vun vén tương lai.

Với ca sĩ, bạn trai là người tử tế, rộng lượng, dễ chịu. Từ đầu năm đến nay, trên Facebook cá nhân, Bùi Lan Hương đăng nhiều khoảnh khắc đi du lịch cùng bạn trai. Cô hay gọi nửa kia bằng nickname "cụ Rùa nhà em" vì đạo diễn có sở thích nuôi rùa.

Hôm 11 và 12/10, cô đồng hành Nguyễn Quang Dũng tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Đất rừng phương Nam do anh đạo diễn, lần lượt ở TP HCM và Hà Nội. Trong quá trình quay phim tại miền Tây Nam Bộ, ca sĩ dành thời gian theo đoàn để chăm sóc bạn trai.

Bùi Lan Hương bên Nguyễn Quang Dũng ở sự kiện giới thiệu phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam", hôm 12/10 ở Hà Nội. Ảnh: Gia Huy

Bùi Lan Hương, 34 tuổi, quê Hà Nội, được công chúng biết đến qua cuộc thi Sing My Song 2018. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Nghệ sĩ từng ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách dream pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Đầu năm, cô thực hiện dự án live session Fallen Angel - Thiên thần sa ngã.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, 44 tuổi, là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tốt nghiệp lớp Đạo diễn điện ảnh trường Sân khấu - Điện ảnh TP HCM năm 1999. Thập niên 2000, anh được biết đến với loạt phim giải trí. Nhiều phim của anh đoạt doanh thu cao như Tháng năm rực rỡ - 85 tỷ đồng, Tiệc trăng máu- 175 tỷ đồng.

Tân Cao