Bùi Lan Hương ra album cảm hứng Mona Lisa

Ca sĩ Bùi Lan Hương thực hiện album "MônangeL - Nữ thần mặt trăng" lấy cảm hứng từ nàng Mona Lisa trong hội họa.

Ngày 10/10, cô giới thiệu album vol 2 sau hai năm ấp ủ. Tên MônangeL được viết liền bởi hai từ "moon" (ánh trăng) và "angel" (thiên thần), ký hiệu M và L là chữ cái đầu trong tên Mona Lisa - nhân vật ở bức vẽ cùng tên của danh họa Leonardo da Vinci.

Bùi Lan Hương hát "Linh hồn" thuộc album "MônangeL - Nữ thần mặt trăng" Ca khúc 'Linh hồn" do Bùi Lan Hương sáng tác thuộc album mới. Video: Nhân vật cung cấp

Bùi Lan Hương cho biết chọn hội họa làm cảm hứng cho dự án vì cho rằng loại hình nghệ thuật này mang tính chân thật, thường được các họa sĩ thể hiện qua nét vẽ. Khi ngắm tác phẩm Mona Lisa, cô thấy toát lên hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh.

Qua album, ca sĩ muốn tôn vinh vẻ đẹp phái nữ, tựa ánh trăng ẩn chứa hào quang, sự mê hoặc. Cô nói: "Tôi mong phụ nữ hãy luôn yêu quý bản thân dù trong hoàn cảnh buồn, vui hay thành công, mất mát".

Hình ảnh Bùi Lan Hương thực hiện quảng bá cho album mới, tung đầu tháng 10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dự án gồm bảy ca khúc được Bùi Lan Hương kết nối thành câu chuyện tình yêu. Nhạc phẩm Câu thật lòng được ca sĩ chọn mở đầu album, nói về cảm xúc ngập ngừng, không dám tiến tới trong một mối quan hệ. Cô thu bài hát trong một chiều đông Hà Nội với nhiều tâm trạng đan xen, giống như đang đứng trước dòng sông, nhìn về bờ bên kia nhưng không có cách nào bước qua.

Cô còn kết hợp nhạc sĩ Đức Trí, Phan Mạnh Quỳnh, lần lượt qua Ngồi một mình, Nữ hoàng. Bùi Lan Hương nói hạnh phúc vì đồng nghiệp hiểu con người, tính cách lẫn phong cách nhạc của cô. "Với tôi, âm nhạc chỉ cần đồng điệu về cảm xúc. Tôi không quan tâm ca khúc phải thành hit, mà chỉ cần được hát đúng tinh thần Bùi Lan Hương nhất", ca sĩ cho biết.

MV 'Chuyện thần tiên' - Bùi Lan Hương MV "Chuyện thần tiên" ra mắt hồi tháng 9/2022. Ca khúc do Bùi Lan Hương viết từ cảm hứng chuyện tình của Tiên Dung và Chử Đồng Tử, được đưa vào album mới. Video: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ 34 tuổi, quê Hà Nội, được công chúng biết đến qua cuộc thi Sing My Song 2018. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Nghệ sĩ từng ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách dream pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Đầu năm, cô thực hiện dự án live session Fallen Angel - Thiên thần sa ngã.

Bùi Lan Hương còn thử sức điện ảnh qua vai diễn Khánh Ly trong phim Em và Trịnh, ra rạp hồi tháng 5/2022. Về đời tư, cô công khai yêu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hồi tháng 6 sau gần bốn năm giấu kín.

Tân Cao