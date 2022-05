Bùi Lan Hương: 'Tôi áp lực khi đóng Khánh Ly'

Ca sĩ Bùi Lan Hương hóa thân danh ca Khánh Ly trong dự án điện ảnh Em và Trịnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, ra rạp vào tháng 6. Dịp này, cô nói về quá trình đóng phim.

- Chị nghĩ điều gì giúp bản thân - một ca sĩ chưa từng đóng phim điện ảnh - được chọn vào vai Khánh Ly?

- Khi casting, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh còn không biết tôi là ai. Trong cuộc sống, Hương rất tin vào chữ "duyên". Tôi đến với dự án này cũng vì duyên chứ không có chủ đích hay học diễn xuất từ trước. Từ trước đến nay, âm nhạc vẫn là lĩnh vực tôi yêu thích nhất. Khoảng thời gian đó, tôi đang ở Singapore học nốt năm cuối và được liên hệ mời casting. Tham gia bộ phim này, tôi được đóng một danh ca và hát nhạc Trịnh Công Sơn. Đó là điều thúc giục tôi nhận lời. Đây cũng là dự án đầu tiên tôi đi thử vai. Các buổi casting cách xa nhau. Mỗi lần về nước diễn, tôi mới có thời gian tranh thủ để gặp đoàn phim.

- Chị nghiên cứu nhân vật Khánh Ly như thế nào để vào vai?

- Từ nhỏ, tôi đã nghe và biết nhiều về cô Khánh Ly. Khi nhận vai, tôi xem thêm tự truyện, tiểu sử và các bài phỏng vấn. Tôi cũng gửi thư hỏi trực tiếp cô về cách mặc trang phục, làm tóc... cho giống với thời trước. Khánh Ly cũng có giọng rất đặc biệt, khác cách tôi thường hát nên phải nghiên cứu và tập luyện nhiều cùng nhạc sĩ Đức Trí. Thời xưa, mọi người thường hát bạch thanh, tống hơi ra ngoài, có cách đưa vị trí âm thanh và mở khẩu hình khác với ngày nay. Tôi không cố gắng bắt chước mà tìm cách thể hiện được màu sắc âm nhạc của những năm đó.

Điều quan trọng nhất là phải đọc kịch bản thật kỹ để tìm sự liên kết giữa nhân vật trong phim và ngoài đời. Bộ phim này không phải thể loại tư liệu. Tôi hiểu tiểu sử của Khánh Ly không có nghĩa sẽ đóng được vai này. Phim ảnh theo xu hướng sáng tạo nghệ thuật. Vì vậy, việc hiểu cả hai phiên bản là một câu chuyện khác.

Tôi thấy điểm giống nhất với nhân vật là tình yêu âm nhạc. Cô Khánh Ly đi hát với ông Sơn nhiều năm, từ những lúc hàn vi, khó khăn đến khi trở thành một cặp nổi tiếng. Tôi nghĩ bản thân đồng cảm được sự hy sinh vì âm nhạc của nhân vật. Về điểm khác, tôi không có tính cách mạnh mẽ như cô ấy. Thử thách của tôi là thể hiện được chất ngang tàng đó mà không tạo cảm giác hư hỏng. Nhân vật có một sự yếu đuối, mềm mại bên trong vẻ bề ngoài xù xì, mạnh mẽ và hơi bất cần đó.

- Đóng nhân vật kinh điển trong dự án điện ảnh đầu tay, chị gặp áp lực gì?

- Tôi rất áp lực khi tham gia dự án này vì chỉ cần thể hiện không giống nhân vật một chút thôi cũng có thể bị phản ứng. Tuy nhiên, tôi xác định đóng như phiên bản Khánh Ly ngoài đời thì không còn là điện ảnh nữa. Tôi cố gắng để khán giả yêu nhân vật trong phim. Khi đó, người xem có thể bỏ qua những điều khác biệt.

Tôi chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng đón nhận những ý kiến cả hai chiều. Tôi từng nghĩ khán giả ban đầu sẽ chê Bùi Lan Hương xấu. Cách trang điểm ngày xưa rất khác với gu thẩm mỹ bây giờ. Khi đóng phim, tôi phải cạo hoàn toàn lông mày để êkíp kẻ lại cho giống kiểu ngày xưa. Quá trình ghi hình cũng kéo dài và chia thành nhiều phân đoạn. Trong suốt thời gian đó, mỗi lần nhìn vào gương là tôi bị sốc. Mỗi lần đi diễn, tôi đều mất công trang điểm nhưng vẫn không đẹp. Tôi cũng không ngờ hầu hết khen ngợi khi êkíp tiết lộ tạo hình nhân vật. Tôi đọc được nhiều bình luận tích cực và cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh phúc.

- Chị nghiên cứu thế nào về "mối tình âm nhạc" giữa Trịnh Công Sơn và Khánh Ly khi đóng cùng Avin Lu?

- Tôi hiểu đó là một cặp tri kỷ, thứ tình cảm còn hơn cả tình yêu. Có lẽ, họ đã rất yêu thương nhau trong âm nhạc. Cô Ly nói với tôi rằng nhiều khi hai người ở bên nhau hàng giờ, không cần nói gì nhưng vẫn thấu hiểu. Tôi cảm nhận sâu sắc điều đó và mong khán giả cũng có thể thấy điều tương tự trên màn ảnh.

Quá trình quay của tôi và Avin vô cùng thuận lợi. Cả hai diễn ăn ý, không bị gợn. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm trên trường quay. Tôi tin vào nhân vật Trịnh Công Sơn của Avin. Khi đóng một danh nhân, điều quan trọng khán giả xem phải tin vào người đó. Cá nhân tôi thấy Avin đã làm được điều này. Về phần mình, tôi nghĩ đã cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn.

- Cũng là ca sĩ, ngoài đời, hình mẫu bạn đời của chị như thế nào?

- Một nửa của tôi phải là người rất yêu nghệ thuật, có trái tim đẹp và sống vị tha. Tôi nghĩ đó là những đức tính quan trọng nhất. Nếu không, tôi nghĩ mình không thể ở lâu cùng họ. Bản thân tôi rất khó tính trong công việc. Nếu bạn đời cũng khắt khe như vậy, mối quan hệ chắc sẽ rất căng thẳng. Vì vậy, tôi có lẽ sẽ kiếm một người yêu nghệ thuật nhưng bao dung hơn mình.

Tôi nghĩ tình yêu sẽ cứ đến lúc thích hợp. Tôi không thích có sự tính toán, xét nét trong chuyện tình cảm. Cứ để trái tim rộng mở và nếu có một người tốt tính, phù hợp thì sẽ thuyết phục được mình.

- Chị có dự định gì trong thời gian tới?

- Năm nay, tôi rất mong dự án phim thành công và ra được album thứ hai. Sản phẩm âm nhạc cũng hoàn thiện được 80%. Tuy nhiên, mọi thứ có lẽ cần thời điểm thích hợp để tránh chồng chéo. Còn về sự nghiệp diễn xuất, cá nhân tôi thấy việc đóng phim quá vất vả. Tôi cũng rất thương và khâm phục mọi người trong êkíp. Sau này, nếu có một kịch bản tâm đắc, tôi mới dám nhận lời tham gia.

Bùi Lan Hương sinh năm 1989 ở Hà Nội, được biết đến qua cuộc thi Sing my Song 2018. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Cô ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách dream pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm". Ca sĩ về nước hồi tháng 6/2020, sống và làm việc tại TP HCM.