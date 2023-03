Bùi Lan Hương: 'Tôi giữ khán giả nhờ nét chân thật'

Bùi Lan Hương hát "Mê muội" cùng ban nhạc Ca sĩ hát "Mê muội" - ca khúc mở đầu dự án hát live cùng ban nhạc, phát tối 22/3. Video: Nhân vật cung cấp

Cô giới thiệu dự án live session mang tên Fallen Angel - Thiên thần sa ngã. Bùi Lan Hương chọn bảy ca khúc thuộc album cùng tên, từng giới thiệu hồi tháng 7/2018, gồm Mê muội, Bùa mê, Mâu thuẫn, Vĩnh hằng, Vi vu, mashup Anh, anh ấy hay ai - Sa ngã, hòa âm phối khí mới, sau đó thu live với ban nhạc.

Với hình thức live session, toàn bộ giọng hát của ca sĩ, âm thanh ban nhạc được thu trực tiếp, không qua cắt ghép, chỉnh sửa như MV live performance (MV trình diễn live). Cô nói: "Tôi chọn cách thể hiện này vì muốn mang đến cho khán giả sự mới mẻ, đồng thời thể hiện tính chân thực của âm nhạc".

Bùi Lan Hương: "Tôi giữ được khán giả vì không giả tạo" Bùi Lan Hương nói về khó khăn khi làm dự án và suy nghĩ làm nghề tại sự kiện ngày 22/3 ở TP HCM. Video: Tân Cao Cô cho biết từ khi hoạt động nghệ thuật đến nay luôn đề cao cảm xúc thật, không màu mè về hình thức, lạm dụng kỹ xảo khiến chất giọng kém tự nhiên. Theo nghệ sĩ, việc biết rõ mục tiêu theo đuổi khiến cô xây dựng được phong cách riêng, khán giả đón nhận. Nghệ sĩ gặp nhiều áp lực về tiền bạc, thời gian trong nửa năm thực hiện dự án. Bùi Lan Hương đặt ra quy định mỗi bài chỉ quay bốn lần, chọn phần thể hiện tốt nhất, bởi quay nhiều sẽ bị chai cảm xúc. Cô dùng số tiền tích góp từ việc đi hát để đầu tư sản phẩm. Bùi Lan Hương thuê phim trường, mua 525 kg vải trắng để dựng sân khấu, huy động ban nhạc gần 10 người để thực hiện sáu tập, phát hành mỗi tuần. Nhà sản xuất âm nhạc Thành Chu nhận xét Bùi Lan Hương không phải nghệ sĩ Việt đầu tiên áp dụng hình thức live session, tuy nhiên cô có sự đầu tư, các sản phẩm mang tính thống nhất. Nhạc công Quân Keyboard nói: "Dù thực hiện theo phiên bản nào, Bùi Lan Hương đều tạo màu sắc riêng". Hậu trường thực hiện dự án Live Session của Bùi Lan Hương Hậu trường thực hiện dự án của Bùi Lan Hương. Video: Nhân vật cung cấp Ca sĩ cho biết khoảng giữa năm, cô sẽ phát hành album thứ hai mang tên Nữ thần mặt trăng, thực hiện tour diễn xuyên Việt để quảng bá. Cuối năm, nghệ sĩ dự định tổ chức liveshow kỷ niệm 5 năm ca hát.

Bùi Lan Hương tại sự kiện ngày 22/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô sinh năm 1989 ở Hà Nội, được biết đến qua cuộc thi Sing My Song 2018. Bùi Lan Hương tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore.

Nghệ sĩ từng ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách dream pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Hồi tháng 5/2022, cô gây chú ý khi thử sức điện ảnh qua vai diễn Khánh Ly trong phim Em và Trịnh.