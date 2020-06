Phim về hành trình thành công của BTS

"Blue Sky" là tác phẩm tái hiện chặng đường từ khi BTS ra mắt đến hoạt động hiện tại của nhóm nhạc Hàn.

Hiện êkíp tuyển chọn diễn viên vào vai bảy thành viên BTS. Toàn bộ diễn viên chính của phim đều là gương mặt mới. Phim khai máy vào tháng 9 và dự kiến ra mắt năm 2021 trên các nền tảng ứng dụng online.

Bảy thành viên BTS. Ảnh: Bighit.

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện bảy thành viên nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ, họ gặp nhau ra sao và trải qua những gì từ khi ra mắt đến nay. Tên các thành viên được thay đổi, một số chi tiết về quá khứ của họ được hư cấu nhằm tạo nên sự mới lạ.

Blue Sky là phim dài tập đầu tiên về BTS, do Bighit cùng Chorokbaem Media - công ty sản xuất loạt phim Hồi ức Alhambra, Lại là Oh Hae Young... - phối hợp thực hiện. Trước đó, nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc thường ra mắt các phim tài liệu về âm nhạc như Bring the Soul: The Movie, Burn the stage: The movie, Love Yourself in Seoul...

MV On của BTS MV "On" của BTS. Video: BigHit.

BTS được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013. Bảy chàng trai có liên tiếp bốn album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Tháng 4/2019, nhóm được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của Time.

Hiểu Nhân