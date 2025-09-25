Brooklyn Beckham lần đầu lên tiếng về tin 'gia đình bất hòa'

Brooklyn - con trai lớn của Victoria và David Beckham - biết nhiều người nói không hay về anh, nhưng không lo lắng vì có vợ ủng hộ.

Trò chuyện với Daily Mail ngày 24/9, Brooklyn Beckham, 26 tuổi, lần đầu lên tiếng về tin đồn anh và vợ - diễn viên Nicola Peltz, 30 tuổi - mâu thuẫn với gia đình Beckham.

Anh nói: "Luôn có nhiều người nói những lời tiêu cực nhưng tôi có một người vợ rất ủng hộ. Tôi và cô ấy chỉ làm việc của mình, tập trung vào công việc. Chúng tôi hạnh phúc".

Brooklyn cũng cho biết không bao giờ lo lắng về những điều mọi người bàn tán hoặc viết về mình vì họ "thường nói chuyện vô nghĩa". Theo trang tin, buổi phỏng vấn diễn ra cùng ngày anh tham gia giải golf Ryder Cup dành cho người nổi tiếng tại New York. Anh tiết lộ sớm quay về Los Angeles với Nicola sau khi trận đấu kết thúc.

"Tôi để vợ một mình với bốn chú chó cưng ở nhà, vì thế tôi phải trở về để phụ vợ và tiếp tục làm việc", Brooklyn nói thêm.

Vợ chồng Brooklyn và Nicola-Peltz trong buổi hẹn hò hồi tháng 6. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham

Mối quan hệ của các thành viên nhà Beckham vướng tin "bất hòa" từ tháng 4 sau khi vợ chồng con trai cả liên tục vắng mặt, giữ im lặng trong các sự kiện của gia đình. Trên trang cá nhân, Brooklyn không còn đăng hình chụp chung hay nhắc về bố mẹ và hai em trai, Romeo và Cruz, kể từ Giáng sinh 2024. Nhưng gần đây, anh hai lần nhắc về người thân ruột thịt, lần lượt vào dịp sinh nhật của em gái Harper và ông nội.

Đầu tháng 8, mâu thuẫn được cho ngày càng sâu sắc khi Brooklyn và Nicola không mời phía nhà trai dự lễ gia hạn lời thề hôn nhân. Một số trang tin quốc tế nhận định sự kiện này là dấu hiệu người con lớn rời bỏ gia đình. Đến nay chưa rõ nguyên nhân tình cảm của họ rạn nứt.

Brooklyn và bố mẹ - nhà thiết kế thời trang Victoria và cựu danh thủ David Beckham - dự sự kiện GQ Men of the Year Award tại London, Anh, năm 2019. Ảnh: WireImage

Brooklyn Beckham sinh năm 1999 tại Anh, là một trong những nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha") nổi tiếng. Anh luôn được bố mẹ ủng hộ theo đuổi đam mê. Anh từng làm nhiều nghề như người mẫu, barista, nhiếp ảnh gia, hợp tác một công ty để mở nhà hàng thời vụ, mở show nấu ăn nhưng không tạo dấu ấn.

Nicola Peltz sinh năm 1995 tại Mỹ, là con của tỷ phú Nelson - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York. Cô đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Người đẹp được tạp chí Us chọn vào nhóm Những ngôi sao mặc đẹp nhất năm 2022.

Brooklyn và Nicola kết hôn tháng 4/2022 sau ba năm hẹn hò, hiện sống tại Los Angeles, Mỹ. Trên trang cá nhân, Brooklyn thường đăng bài viết bày tỏ tình cảm với vợ. Họ gặp nhau lần đầu tại Coachella 2017 thông qua anh trai của cô là Diesel. Cặp sao bắt đầu đi chơi cùng nhau dịp Halloween năm 2019. Lễ cưới diễn ra hồi tháng 4/2022 với kinh phí gần bốn triệu USD.

Hậu trường chụp ảnh cưới của Brooklyn Beckham Hậu trường chụp ảnh cưới của Brooklyn và Nicola Peltz. Video: Vogue

Phương Thảo (theo Daily Mail, Page Six)