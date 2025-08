Vợ chồng Brooklyn Beckham gia hạn lời thề hôn nhân

MỹBrooklyn Beckham và Nicola Peltz làm lễ gia hạn lời thề hôn nhân hôm 2/8, nhằm khẳng định sự gắn kết.

Theo nguồn tin của People, cặp sao muốn tôn vinh tình yêu và những năm tháng đã ở bên nhau, đồng thời tạo một dấu mốc đẹp. Họ không tiết lộ khách mời, các hình ảnh trong sự kiện. Đây là nghi thức ở nhiều nước phương Tây, thường được tổ chức trong nhà thờ.

Vợ chồng Brooklyn Beckham. Ảnh: FilmMagic

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz hẹn hò từ tháng 10/2019, công khai sau ba tháng. Tháng 8/2020, họ đính hôn. Đám cưới xa hoa của cặp sao diễn ra tháng 9/2022 ở Palm Beach, Florida, Mỹ.

Ba năm bên nhau, cả hai thường dành cho nửa kia những lời có cánh. Khi kỷ niệm ngày cưới hồi tháng 4, Brooklyn tặng vợ bó hoa hồng lớn và viết trên trang cá nhân: "Nicola thân mến, anh yêu em rất nhiều, và mỗi phút giây trôi qua, anh càng yêu em hơn. Em khiến anh trở thành một người đàn ông tốt hơn. Anh không thể nghĩ rằng có người bạn đời nào tốt hơn em nữa. Em là linh hồn, là chỗ dựa vững chắc của anh. Yêu em rất nhiều". Nicola đã chia sẻ lại bài viết, cảm ơn chồng và nói cô thích những lời tỏ tình của anh.

Brooklyn Beckham và vợ nấu ăn dịp Valentine 2025 Brooklyn nấu ăn cho vợ dịp Valentine. Video: Instagram/ Brooklyn Beckham

Thời gian qua, Brooklyn Beckham phớt lờ gia đình ở Anh. Anh không tham dự tiệc sinh nhật bố hồi tháng 5, im lặng trong Ngày của Cha, Ngày của Mẹ và không xuất hiện khi Beckham được trao tước Hiệp sĩ. Vợ chồng anh cũng không tham gia chuyến du lịch ở St Tropez, Pháp cùng bố mẹ và các em.

Brooklyn Beckham 26 tuổi, sinh ra tại Anh, là một trong những nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha") nổi tiếng, luôn được bố mẹ ủng hộ theo đuổi đam mê. Anh từng làm nhiều nghề như người mẫu, barista, nhiếp ảnh gia, hợp tác một công ty để mở nhà hàng thời vụ, mở show nấu ăn nhưng không tạo dấu ấn. Anh thậm chí bị nói "dựa hơi bố mẹ", không đủ tài năng. Lúc nhỏ, Brooklyn dự định nối nghiệp bố, dành nhiều năm huấn luyện cùng đội bóng nhưng từ bỏ sân cỏ năm 15 tuổi.

Sau khi kết hôn, anh sống và làm việc tại Los Angeles, hiện tập trung kinh doanh. Năm 2023, Brooklyn và doanh nhân Pablo Rivera, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ uống, thành lập thương hiệu rượu. Tháng 9/2024, Brooklyn ra mắt hãng xốt ớt Cloud23. Trên Glamour tháng 6, anh nói số 23 đại diện cho ngày vợ chồng đính hôn và tuổi của anh khi đó.

Nicola Peltz sinh năm 1995 tại Mỹ, đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Người đẹp được tạp chí Us chọn vào nhóm Những ngôi sao mặc đẹp nhất năm 2022.

Thanh Thanh (theo People)