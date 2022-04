Brooklyn Beckham hôn vợ trong lễ cưới

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz có nụ hôn dài 6 giây trước khách mời ở lễ cưới tại biệt thự gần 100 triệu USD, Mỹ, hôm 9/4.

Tỷ phú Nelson Peltz - bố cô dâu - trả toàn bộ chi phí bốn triệu USD cho tiệc cưới. Một nguồn tin của Daily Mail cho biết cặp sao tổ chức đám cưới dưới một vòng hoa đăng theo nghi lễ truyền thống của người Do Thái - nguồn gốc gia đình cô dâu.

Trong buổi lễ được tổ chức vào 18h, con trai David Beckham đứng đợi cô dâu trên sân khấu tràn ngập hoa và cây cỏ. Diễn viên Nicola Peltz được nhìn thấy đội khăn voan cài trễ nửa đầu. Theo Vogue, cô diện đầm Valentino do đích thân giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli thực hiện.

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz thể hiện tình cảm trong buổi lễ hôm 9/4. Ảnh: Mega

Victoria Beckham được khen sang trọng với bộ váy màu xám kết hợp clutch ánh bạc khi tiếp khách. Bên cô, David Beckham diện tuxedo màu đen, đóng vai trò chủ hôn. Harper - con út của gia đình Beckham mặc váy trắng, đội vòng hoa, đứng bên dàn phù dâu nhí. Romeo và Cruz làm phù rể cho anh trai. Hai gia đình thuê các công ty an ninh để đảm bảo không có người lạ đột nhập vào lễ cưới. Khách mời Eva Longoria, Mel C và huyền thoại quần vợt Serena Williams đến dự từ sớm.

Vợ chồng Victoria và David Beckham diện trang phục sang trọng trong ngày cưới con trai cả. Ảnh: SplashNews

Em gái chú rể - Harper - (thứ hai từ trái sang) đứng trong đội phù dâu nhí. Ảnh: Backgrid

Trước đó, gia đình Becks tổ chức một bữa tiệc đãi khách trước lễ cưới. Theo People, Brooklyn và Nicola Pelz rất hạnh phúc, lén hôn nhau suốt bữa tiệc.

Cậu cả nhà Beckham quen Nicola hồi tháng 9/2019. Cặp sao công khai mối quan hệ từ đầu tháng 1/2021, trong sinh nhật tuổi 25 của Nicola. Cả hai sau đó chuyển đến sống cùng nhau tại nhà riêng ở Los Angeles.

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times, Style Magazine và Dazed Hàn Quốc.

Nicola Peltz sinh năm 1995, là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014).

Họa Mi (theo People, Daily Mail)