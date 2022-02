Brooklyn Beckham bị chê kém khi nấu ăn trên truyền hình

Brooklyn Beckham bị MC Ulrika Jonsson chê tay nghề nấu ăn kém khi xuất hiện ở "James Corden's Late Late Show".

Ulrika Jonsson thắc mắc làm thế nào Brooklyn Beckham có thể xuất hiện trong chương trình truyền hình ăn khách của đài CBS ở Mỹ, khi chỉ là tân binh trong lĩnh vực ẩm thực. Ở James Corden's Late Late Show, Brooklyn làm món bít tết. Tháng trước, con trai David Beckham còn ra mắt chương trình nấu ăn trực tuyến riêng mang tên Cookin 'With Brooklyn.

MC Ulrika Jonsson tỏ thái độ không hài lòng khi thấy Brooklyn Beckham xuất hiện ở chương trình về nấu ăn nổi tiếng trên truyền hình Mỹ. Ảnh: Express

MC nói thất vọng thay cho bạn bè và đồng nghiệp của cô trong ngành kinh doanh khách sạn - những người được đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp, rằng họ xứng đáng với ánh đèn sân khấu mà con trai cả nhà David và Victoria Beckham đang được chào đón. Ulrika nói: "Phải thừa nhận cậu ấy đẹp trai nhưng thời gian còn dài. Cậu ta có vẻ dễ thương và rõ ràng cha mẹ Brooklyn đã tôn thờ con quá mức. Khi xem Brooklyn Beckham nấu bít tết, khoai tây chiên ở chương trình, tôi cay đắng".

Ulrika cho rằng mình không phải là người duy nhất có suy nghĩ này. Theo cô, sự xuất hiện của cậu cả nhà Beckham ở chương trình thể hiện sự chuyên quyền và thiếu công bằng - điều dễ gây ra sự ghen tỵ và thất vọng. Ngoài chỉ trích Brooklyn không được đào tạo bài bản để trở thành đầu bếp, Ulrika còn cho rằng là con của ông bố bà mẹ nổi tiếng, gây khó khăn cho anh trong việc tự tạo dựng danh tiếng và sự nghiệp riêng.

Brooklyn Beckham nấu món bít tết trong chương trình "James Corden's Late Late Show". Ảnh: CBS

Corden và Brooklyn Beckham đã trò chuyện khi nấu ăn cùng nhau. Brooklyn còn chia sẻ kế hoạch sẽ nấu ăn cho vị hôn thê Nicola Peltz, 27 tuổi, vào dịp lễ tình nhân sắp diễn ra. Brooklyn sau đó được tuyên bố là người chiến thắng thử thách.

Trước khi xuất hiện ở chương trình, Victoria đã tán thưởng nỗ lực của con trai bằng việc để lại bình luận dưới bài đăng quảng bá tập phát sóng do Brooklyn chia sẻ trên Instagram. Nhà thiết kế thời trang viết: "Không thể chờ đợi được nữa. Yêu con...". Nicola - bạn gái của Brooklyn - để lại lời động viên: "Em rất tự hào về anh, thật tuyệt vời".

Brooklyn Beckham hướng dẫn làm món bánh mỳ ăn sáng Brooklyn Beckham hướng dẫn làm món bánh mỳ ăn sáng ở "Today Show" vào tháng 10 năm ngoái. Video: NBC Brooklyn trước đó từng bị khán giả chế giễu khi tham gia Today Show vào tháng 10 năm ngoái vì cho rằng những gì anh thể hiện quá đơn giản. Tại đây con trai của huyền thoại David Beckham trổ tài làm chiếc bánh mì ăn sáng. Video cho thấy Brooklyn rán trứng để làm nhân bánh cùng thịt xông khói và xúc xích chuẩn bị trước. Sau đó, anh chỉ cần ráp các nguyên liệu vào giữa hai lát bánh mì. "Tôi luôn yêu thích đồ ăn và khi dịch ập đến tôi mới thực sự bắt đầu say mê với việc vào bếp", Brooklyn giải thích trong lần xuất hiện trên truyền hình thời điểm đó.

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, là con trai cả của cựu danh thủ David Beckham, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia. Nghệ sĩ từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times Style Magazine và Dazed Hàn Quốc... Đầu năm Brooklyn Beckham và Nicola Peltz - con gái của tỷ phú Nelson Peltz - tiết lộ đang hoàn thiện các khâu cho hôn lễ vào tháng 4 tại Mỹ.

Brooklyn Beckham hôn Nicola Peltz ở Met Gala 2021 Brooklyn Beckham cùng Nicola Peltz dự Met Gala 2021. Video: Red Cache World

Ulrika Jonsson sinh năm 1967, mang hai quốc tịch Anh và Thụy Điển, là người mẫu, tác giả, nhà báo, MC nổi tiếng. Cô từng trải qua ba cuộc hôn nhân, có bốn người con. Các chương trình Ulrika Jonsson từng tham gia gồm Celebs Go Dating, Celebrity Big Brother, Gladiators, Shooting Stars...

