Brooklyn Beckham tình cảm với vợ sắp cưới

PhápBrooklyn Beckham nắm tay, thơm má vợ sắp cưới khi xem show Valentino tối 1/10 (giờ địa phương) ở Paris.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz cùng chọn phong cách thanh lịch khi tới xem show Xuân Hè 2022 của Valentino thuộc Paris Fashion Week. Brooklyn diện suit đen với áo phông trắng, Peltz tiếp tục chọn váy lụa hồng mang phong cách cổ điển của Valentino, tạo điểm nhấn ở phần cổ đổ. Ở Met Gala 2021 hồi tháng 9, cô cũng diện đầm hồng của nhà mốt Italy.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz ở show Valentino tối 1/10. Ảnh: AP

Theo Daily Mail, đôi uyên ương quấn quýt từ lúc xuất hiện. Con trai David Beckham thể hiện tình cảm với vợ sắp cưới như ôm hôn, nắm tay. Cả hai ngồi trên hàng ghế đầu cạnh người mẫu Emily Ratajkowski. Sự kiện còn có sự xuất hiện của hoa hậu Olivia Culpo với áo cape và bốt chunky cao tới gối, diễn viên Vanessa Kirby, Jamie Xie - con gái tỷ phú Ken Xie...

Brooklyn Beckham hôn Nicola Peltz ở Met Gala 2021 Brooklyn Beckham và Nicola Peltz trên thảm đỏ Met Gala 2021. Video: Red Cache World

Công khai hẹn hò từ tháng 1, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đang sống tại nhà riêng ở Los Angeles. Họ thường xuyên đăng hình ảnh nghịch ngợm bên nhau trên mạng xã hội. David và Victoria Beckham cũng thường gắn thẻ bạn gái của Brooklyn trong các bài viết gia đình tụ họp. Hồi tháng 6, Eonline đưa tin cả hai mua biệt thự 10 triệu USD ở Beverly Hills, California dịp kỷ niệm một năm đính hôn.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014).

Họa Mi