Britney Spears đăng video bán nude sau ly hôn

Britney Spears đăng video bán nude và đi chơi với năm người đàn ông sau khi chia tay người chồng thứ ba Sam Asghari.

Trên tài khoản Instagram ngày 21/8, Britney Spears đăng hai video của cô: Bán nude và tạo dáng trên nền nhạc I Put a Spell on You (Annie Lennox), mặc váy xanh lá và được năm người đàn ông bế. Hiện Britney Spears tắt tính năng bình luận của tất cả bài đăng trên Instagram.

Cô quyết định gặp bạn bè sau khi bị phóng viên chụp hình trong lúc tới nhà hàng Dave's Hot Chicken, Mỹ hôm 18/8. "Tôi đang tới quán ăn để gặp một người bạn, tưởng rằng phóng viên sẽ không bắt gặp bởi tôi ngồi trên một chiếc xe chưa từng dùng. Vậy tại sao tôi vẫn bị theo dõi? Là người cá tính, tôi mặc váy xanh lá và gặp hội bạn. Tôi mời tất cả chàng trai mà tôi yêu thích và chơi cả đêm", cô viết.

Britney Spears đăng tải ảnh cưỡi ngựa hôm 17/8. Ảnh: Instagram Britney Spears

Theo nguồn tin của Pagesix, Britney Spears và Sam Asghari đã ly thân nhiều tháng trước khi ly hôn. "Britney muốn một chuyện tình đẹp như cổ tích và cô ấy không có được. Cô cảm thấy tình yêu của Sam dành cho mình không đủ lớn. Sam thường xuyên đi vắng để ghi hình khiến Britney cô đơn. Nhiều lúc, anh ấy thức dậy và ra khỏi nhà ngay lập tức", nguồn tin cho biết.

Theo NY Post, Sam Asghari đang yêu cầu Britney trả trợ cấp sau ly hôn và chi phí pháp lý cho anh. Ngoài ra, huấn luyện viên thể hình cũng đòi phân chia một số tài sản riêng, trong đó có quyền nuôi hai con chó của họ.

Đại diện của Sam Asghari nói trên The Post hôm 17/8: "Có nhiều thông tin cho rằng Sam đang gây khó dễ và đe dọa để bòn rút vợ cũ bằng các video. Tuy nhiên, những thông tin này đều sai, bởi anh ấy không có ý định tiêu cực nào với cô ấy".

Trước đó một ngày, Pagesix đưa tin Sam Asghari nghi ngờ Spears lừa dối anh, dẫn đến cả hai thường xuyên tranh cãi. Sam cho biết anh sẽ tiết lộ "thông tin đáng xấu hổ" để vạch trần vợ nếu không đàm phán lại về hợp đồng tiền hôn nhân. Huấn luyện viên thể hình được cho là muốn Britney trả nhiều tiền hơn thỏa thuận trước đây, để anh giữ bí mật của cô sau chia tay.

Ngày 16/8, Sam Asghari đệ đơn ly hôn với lý do "những khác biệt không thể hòa giải". Bất chấp ồn ào ly hôn, Britney hiện bận rộn với công việc. Cô đang thu âm album mới, thường xuyên chia sẻ video tập nhảy. Ngôi sao 42 tuổi cũng tập trung hoàn thiện những khâu cuối của cuốn hồi ký The Woman in Me, dự kiến ra mắt ngày 24/10.

Britney Spears và Sam Asghari ở buổi ra mắt 'Once Upon a Time in Hollywood' Britney Spears và Sam Asghari ở buổi ra mắt "Once Upon a Time in Hollywood" năm 2019. Video: MaximoTV

Britney Spears sinh năm 1981, được mệnh danh "Công chúa nhạc pop" với nhiều bản hit như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again. Sam Asghari sinh năm 1994, cao 1,88 m, là người mẫu, diễn viên và huấn luyện viên thể hình người Mỹ gốc Iran.

Cả hai hẹn hò năm 2016 và làm đám cưới giữa năm 2022, tại nhà riêng của ca sĩ ở California. Trong suốt quãng thời gian gắn bó, Sam luôn ở bên nữ ca sĩ, là chỗ dựa tinh thần, ủng hộ bạn gái trong cuộc chiến thoát khỏi quyền giám hộ, giúp cô giành tự do cuối năm 2021. Theo People, anh luôn chịu nhiều lời đàm tiếu vì hẹn hò người tình hơn tuổi, tài năng, giàu có. Hai người được cho là bắt đầu mâu thuẫn từ đầu năm nay.

Britney Spears lận đận tình duyên. Trước khi yêu Sam, cô vướng mối tình ồn ào với Justin Timberlake và bị anh ngầm tố cáo ngoại tình trong bài hát Cry Me A River. Sau đó, ca sĩ trải qua mối tình chóng vánh với Jason Allen Alexander (kéo dài 55 giờ) và Kevin Federline (kéo dài hai năm và có hai con trai).

Thanh Giang