Brioni - biểu tượng suit của làng mốt

Mỗi bộ suit của Brioni làm từ ít nhất 7.000 mũi khâu thủ công nhưng chỉ 17% đường kim mũi chỉ lộ ra ngoài.

Đầu năm, tài tử Brad Pitt diện suit ba mảnh của Brioni kết hợp nơ đen tới Quả Cầu Vàng, rồi tiếp tục mặc thiết kế khác của nhà mốt tại giải SAG vài tuần sau đó. Sang tháng 2, anh chọn suit của thương hiệu Italy lên nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp cho vai phụ trong phim Once Upon A Time In Hollywood.

Prad Pitt trong quảng cáo của Brioni Prad Pitt trong chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của Brioni, đồng thời kỷ niệm 75 năm thành lập thương hiệu. Video: Brioni.

Brioni đứng sau diện mạo của nhiều người nổi tiếng: Christian Bale, Will Smith, Hugh Jackman, Tom Cruise, Dwayne Johnson, Denzel Washington, Jeff Bridges... Nhiều sao nữ như Demi Moore, Chiara Mastroianni cũng diện trang phục tới dự show thời trang hay liên hoan phim.

Brioni còn gắn liền tên tuổi James Bond hơn một thập kỷ. Trên phim, Pierce Brosnan mặc suit Brioni xuyên suốt các mùa điệp viên 007 ông tham gia - GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World is Not Enough (1999), Die Another Day (2002). Đến năm 2006, Daniel Craig thay thế, tiếp tục mặc suit của Brioni trong Casino Royale. Bộ vest cổ chữ V kinh điển làm bật vòng eo và độ rộng vai của các nam diễn viên, xây dựng hình ảnh người đàn ông nam tính, hiện đại và thời thượng theo đúng tôn chỉ của nhà mốt.

Cảnh chơi poker trong 'Casino Royale' Trong một cảnh kinh điển của "Casino Royale", mọi thành viên ở bàn poker trong phim đều mặc thiết kế của Brioni. Video: NB Films.

Đây cũng là thương hiệu ưa thích của nhiều chính khách, nguyên thủ quốc gia như Barack Obama, Vladimir Putin. Trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông Donald Trump từng gây chú ý khi mặc suit từ thương hiệu Italy.

Mỗi thiết kế của nhà mốt này đều được ví như tác phẩm nghệ thuật của vải vóc, cắt may. Cây bút Tiziana Cardini của Vogue ca ngợi Brioni là "đế chế sở hữu nghề may thủ công tuyệt đỉnh". Francesco Pesci - CEO Brioni - cho biết trên tờ MR.Porter: "Chúng tôi không ngừng kiểm tra từng miếng vải từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới".

Thương hiệu sở hữu hơn 800 chất liệu vải độc quyền, từ cổ điển, truyền thống tới quý hiếm, độc đáo. Tất cả cúc áo đặt thủ công tại Italy, được giám sát kỹ lưỡng để đạt độ thanh lịch, tinh tế và riêng biệt.

Trên nền chất liệu sang trọng, các bậc thầy may đo thực hiện 35 phép đo cùng 400.000 thay đổi liên tục để cho ra sản phẩm "đo ni đóng giày" với từng chủ nhân. Khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế riêng (bespoke) có thể lựa chọn từng khâu, từng phần sản phẩm - từ vải, cúc áo, lớp lót trong, các kỹ thuật cắt, may chuyên biệt tới đường chiết eo, kiểu dáng ve áo, ống quần - tô đậm dấu ấn cá nhân độc nhất.

Các thiết kế của Brioni xen lẫn cổ điển và hiện đại. Ảnh: Miluxe.

Các chi tiết nhỏ như xếp ly được khâu tay và mất bốn tiếng hoàn thành thay vì 40 phút như làm máy thông thường. Mỗi sản phẩm trải qua 220 bước trong ít nhất 22 giờ và 7.000 mũi khâu thủ công, trong đó chỉ 17% đường kim chỉ lộ ra ngoài. Những đường may ẩn đảm bảo sự vừa vặn, thoải mái, phom dáng hoàn hảo cho trang phục. Khuyết áo là dấu hiệu nhận biết kín đáo của Brioni mà chỉ những người sành mới biết. Những người thợ đục lỗ, khâu tay hơn 100 mũi với kỹ thuật đảo mũi, thùa xoáy bằng loại chỉ đặc biệt được dệt riêng cho thùa khuyết. Mỗi khuyết mất đến ba giờ đồng hồ để thực hiện.

Các nghệ nhân Brioni được đào tạo chuyên sâu và chuyên môn hóa từng khâu trong chu trình sản xuất suit. Angelo Petrucci - giám đốc mảng may và trưởng bộ phận thiết kế sản phẩm thương hiệu - học may từ năm 15 tuổi, đã mất tới bốn năm chỉ để nắm vững kỹ thuật cắt, khâu các loại vải.

Nghệ thuật cắt may thủ công của Brioni Nghệ thuật cắt may thủ công của Brioni. Video: Brioni.

Nhà mốt có lịch sử 75 năm tạo nên cuộc cách mạng thời trang nam trong nhiều thập niên. Năm 1945, Nazareno Fonticoli - một trong những thợ may bậc nhất tại Rome cùng đối tác kinh doanh của ông, Gaetano Savini - thành lập thương hiệu may đo đồ nam cao cấp tại Rome, lấy theo tên hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Italy.

Fonticoli kế thừa đồng thời đổi mới phong cách suit gắn liền Savile Row - dãy phố ở London, nơi khởi nguồn của tiêu chuẩn đồ nam từ Thế chiến Hai. Các bộ suit Anh thường đặc trưng bởi bảng màu trầm, vải tuýt, len, nỉ dày nặng và lớp độn cứng. Fonticoli đã cắt bỏ những phần nặng nề, giảm đáng kể khối lượng đệm mút, nhấn vào vẻ nhẹ nhàng, trang nhã. Suit nam ôm sát cơ thể, vai được thu hẹp, phần ngực và eo thắt chặt, tinh tế. Vị trí hai nút áo được nâng cao, ăn gian chiều dài thân dưới trong khi quần được may gọn gàng hơn. Cùng lúc, hai nhà sáng lập của Brioni đưa ra ý tưởng về vẻ ngoài rực rỡ, mới mẻ cho đàn ông hậu chiến tranh, thay thế những tông trầm cổ điển. Họ bắt đầu giới thiệu những bộ suit màu phấn, kem, nâu thuốc lá hay áo vest từ lụa, bông, lanh.

Năm 1952, Brioni tổ chức buổi diễn thời trang nam đầu tiên trong lịch sử, tiên phong trong việc sử dụng mẫu nam. Hai năm sau, nhà mốt thâm nhập thị trường Mỹ, gây "bão" với các show diễn ở Boston, Chicago, Los Angeles, Philadelphia, New York... Sau này, Brioni được vinh danh là thương hiệu đồ nam cao cấp, uy tín nhất tại Mỹ, theo một nghiên cứu độc lập của Viện Luxury New York năm 2007.

Năm 1959, Brioni tiếp tục tiên phong trong ý tưởng về prêt-á-couture (kết hợp giữa prét-á-porter - đồ may sẵn cao cấp và haute couture - thời trang xa xỉ), thành lập xưởng may công nghiệp tại Penne (Abruzzo) - trung tâm truyền thống cắt may Italy. Đến năm 1985, thương hiệu mở trường đào tạo nghề may thủ công Scuola di Alta Sartoria. Angelo Petrucci nói trên Luxury Highlights: "Bạn phải bắt đầu học trước 20 tuổi, nếu không tay bạn sẽ không đủ nhạy cảm với các loại vải". Chỉ 16 học viên được tuyển chọn nghiêm ngặt trong bốn năm, được đào tạo để trở thành nghệ nhân chuyên biệt, kế thừa các di sản của Brioni.

Qua thời gian, bên cạnh nhiều hãng mốt đình đám, Brioni vẫn là biểu tượng mỗi khi nhắc tới suit hay sơ mi cùng kỹ thuật may đo thủ công cao cấp. Trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập, Norbert Stumpfl - giám đốc thiết kế - nói: "Brioni không dành cho những người đàn ông thay đổi sáu tháng một lần. Chúng tôi không phải thời trang mà là phong cách".

Bảo Thư