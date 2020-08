Váy cưới biểu tượng của công nương Diana

Đuôi váy cưới của công nương Diana dài gần 8 mét, lấp đầy lối đi trong nhà thờ.

Tuần qua, teaser phần thứ tư của series phim truyền hinh lịch sử The Crown hé lộ mối quan hệ của công nương Diana với thái tử Charles, trong đó có đám cưới của họ tại nhà thờ Thánh Paul vào ngày 29/7/1981. Đoạn video dài 33 giây kết thúc với hình ảnh ấn tượng: Công nương xứ Wales (do Emma Corrin thủ vai) đứng một mình, quay lưng lại trong căn phòng lớn, diện váy cưới bồng bềnh. Ngoài đời, khi công nương Diana diện nó lúc 20 tuổi, bà đã biến bộ đầm trở thành xu hướng váy cưới của tương lai.

Váy cưới của công nương Diana Lễ cưới công nương Diana năm 1981. Video: AP.

Váy cưới của công nương do vợ chồng nhà thiết kế David và Elizabeth Emanuel thực hiện. Năm 2016, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Woman's Own, Amies nói Công nương Diana đã gọi cho nhiều nhà thiết kế thời trang để đặt lịch hẹn làm váy. Mọi người đã rất ngạc nhiên trước quyết định của Diana khi chọn nhà Emanuel, theo cuốn sách Diana: The Portrait của Rosalind Coward. Nhà thiết kế Elizabeth Emanuel từng nói: "Thời trang hoàn toàn không phải là sở thích của cô ấy. Cô ấy buộc phải trở nên lộng lẫy trong ngày này. Chiếc váy phải là thứ sẽ đi vào lịch sử và cũng khiến Diana yêu thích. Chúng tôi biết lễ cưới diễn ra ở nhà thờ Thánh Paul, vì vậy bộ đầm phải nổi bật, lấp đầy lối đi khiến tất cả ánh nhìn đổ dồn vào cô dâu".

Việc thiết kế chiếc váy không mất nhiều thời gian nhưng quá trình chỉnh sửa khá tốn công, bởi công nương đã giảm cân trong lễ đính hôn trước đó. Thiết kế làm bằng lụa taffeta màu trắng ngà, với đường viền cổ áo và tay áo được làm bằng ren, tay phồng lớn - những nét đặc trưng của thời trang thập niên 1980.

Công nương Diana diện váy cưới dài gần 8 m. Ảnh: PA Images.

Các mảnh sequin và 10.000 viên ngọc trai được đính kết bằng tay, kết hợp thành họa tiết trái tim trên váy. Theo hoàng gia Anh, các tấm ren thêu trên váy lấy từ trang phục cũ của Nữ hoàng Mary, thân sau tạo điểm nhấn với chiếc nơ nhỏ màu xanh dương ở eo. Mạng che mặt bằng vải tuyn màu ngà, đính sequin khảm xà cừ. Công nương hoàn thiện diện mạo bằng chiếc vương miện kim cương từ dòng họ Spencer của bà, mang giày bệt màu trắng đính trái tim thêu viền đăng ten, 524 hạt kim tuyến cùng 132 viên ngọc trai, phần đế mang hoa văn vẽ tay. Đuôi váy dài 7,6 m khiến nó trở thành chiếc váy cưới hoàng gia dài nhất trong lịch sử.

Để phòng trường hợp váy bị lộ trước ngày cưới, công nương đặt sẵn một chiếc dự phòng. Năm 2011, Elizabeth Emanuel nói với People: "Chúng tôi muốn chiếc váy sẽ gây ngạc nhiên. Nếu nó bị tiết lộ, có thể công nương đã mặc bộ khác". Theo tờ The Press Courier, váy cưới của Công nương Diana "có lẽ là bí mật được bảo vệ kỹ nhất trong lịch sử thời trang".

Kiểu dáng váy trở thành tiêu chuẩn của thời trang cưới trong tương lai. Từ thập niên 1980 trở về trước, váy cưới hầu hết mang dáng suông, đơn giản, ngắn, nhỏ gọn với khăn voan dài.

Với chiếc đầm phồng lớn trong đám cưới được truyền hình trực tiếp trước hàng triệu công dân toàn cầu, Công nương Diana truyền cảm hứng cho các cô gái về một lễ cưới cổ tích. Thời trang cưới thay đổi từ khoảnh khắc ấy, sự đơn giản được thay thế bằng những chi tiết cầu kỳ, phồng, xếp tầng, chiều dài ấn tượng nhằm tạo ra một bộ đầm lớn lãng mạn thu hút trọn ánh nhìn.

Salma Hayek, Celine Dion, Victoria Beckham, Amal Alamuddin (từ trái qua) diện váy cưới chịu ảnh hưởng từ đầm cưới của công nương Diana. Ảnh: Alpha-Adrea Renault, Oscar de la Renta.

Nhà sử học Cornelia Powell nói trên Hello Magazine: "Sức hấp dẫn lôi cuốn của công nương trong chiếc đầm đã làm điên đảo giới truyền thông trên toàn thế giới. Được trở thành một công chúa trong lễ cưới là điều không thể cưỡng lại ngay cả với phụ nữ hiện đại".

Nhiều ngôi sao Hollywood cùng nhà thiết kế đi theo phong cách của công nương. Năm 1994, Celine Dion mặc váy cưới xòe bồng do Mirella do Steve Gentile thiết kế trong lễ cưới với Rene Angelil kèm vương miện nặng 7 kg. Kết hôn với David Beckham ở Ireland năm 1999, Victoria diện váy cúp ngực dáng corset của Vera Wang, chân váy bồng bềnh. Năm 2009, Salma Hayek diện đầm công chúa của Nicolas Ghesquiere khi cưới tỷ phú người Pháp Francois-Henri Pinault. Oscar de la Renta từng thiết kế đầm trễ vai với đuôi váy quét sàn cho Amal Alamuddin trong đám cưới năm 2014 với tài tử George Clooney. Anne Hathaway, Kim Kardashian, Nicky Hilton và nhiều người khác đều chọn váy cưới lộng lẫy.

Sau khi công nương Diana qua đời, anh trai bà - Charles Spencer - chịu trách nhiệm giữ gìn bộ váy cưới cùng quần áo và các vật dụng cá nhân khác. Năm 1998, chiếc váy được trưng bày ở vị trí trung tâm tại khu bảo tàng ở Althorp. Năm 2014, anh em hoàng tử William và Harry được công bố là người nắm quyền sở hữu trang phục và phụ kiện cưới của mẹ. Công tước xứ Cambridge giữ váy cưới, công tước xứ Sussex giữ nhẫn đính hôn. Năm 2018, thiết kế được tạp chí Time bình chọn là một trong những chiếc váy cưới của Hoàng gia Anh có ảnh hưởng nhất mọi thời. Hồi tháng 7, Eleri Lynn - cựu giám tuyển của triển lãm Diana: Her Fashion Story - cho biết váy hiện thuộc kho sưu tầm riêng của hai hoàng tử và có thể không bao giờ được trưng bày trước công chúng nữa.

Ý Ly