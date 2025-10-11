Brad Pitt dọn về sống chung với bạn gái

Tài tử Brad Pitt và người yêu kém 29 tuổi - nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon - dọn về nhà mới sau ba năm hẹn hò.

Theo People ngày 10/10, nguồn tin cho biết mối quan hệ của Brad Pitt và Ines de Ramon bước vào giai đoạn mới, "sống cùng toàn thời gian". Khi lên kế hoạch cho những chuyến đi, anh luôn để bạn gái đồng hành. Còn lúc họ ở nhà, cả hai chỉ thư giãn cùng nhau. "Họ thực sự biến nhà riêng của hai người thành tổ ấm", người này nói thêm.

Tháng 9, Brad Pitt mua biệt thự theo kiến trúc Tây Ban Nha thuộc khu dân cư Outpost Estates, Hollywood Hills, với giá 12 triệu USD. Hiện không rõ đây có phải nơi ở của cặp sao.

Brad Pitt được bạn gái chỉnh trang phục Nhà thiết kế Ines de Ramon chỉnh khăn cho bạn trai sự kiện quảng bá phim "F1" ở London hôm 23/6. Video: ENews

Brad Pitt và Ines de Ramon vướng tin hẹn hò từ năm 2022, luôn giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian đầu. Tháng 7/2024, diễn viên công khai mối quan hệ khi đưa cô đến giải đua xe Grand Prix ở Anh. Hai tháng sau, cặp sao tiếp tục gây chú ý khi dự Liên hoan phim Venice, đánh dấu lần đầu đi thảm đỏ chung. Từ đó, cả hai sánh đôi trong nhiều sự kiện hơn.

Năm nay, Ines de Ramon góp mặt cùng Brad Pitt trong phần lớn chuyến quảng bá F1 - dự án điện ảnh mới nhất của anh. Sau sự xuất hiện của cô tại buổi ra mắt phim ở New York tháng 6, nguồn tin tiết lộ tài tử luôn có Ines ở bên, nhận xét cô hiểu chuyện và rất ủng hộ bạn trai. Trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây, anh cởi mở hơn khi nói về đời sống cá nhân, được khen phong độ.

Brad Pitt, 62 tuổi, và bạn gái 33 tuổi tại buổi công chiếu phim F1 tại New York tháng 6. Ảnh: Backgrid

Cũng theo People, cả hai "đang hạnh phúc hơn bao giờ hết", tình cảm của họ "tiến triển tốt đẹp". Khi mẹ của Brad Pitt - bà Jane Etta Pitt - qua đời cuối tháng 8, anh có bạn gái hỗ trợ tinh thần trong thời gian trải qua nỗi đau. Một người quen diễn viên cho biết Ines cũng là người giúp anh tìm lại bình yên sau cuộc ly hôn Angelina Jolie.

Brad Pitt sinh năm 1963, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston, Angelina Jolie.

Ines de Ramon là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của giới giải trí Hollywood. Năm 2019, cô kết hôn với diễn viên Paul Wesley, ly hôn hồi tháng 2. Người đẹp là một trong những gương mặt đại diện cho chiến dịch Xuân Hè 2024 của hãng thời trang Uter.

Phương Thảo (theo People)