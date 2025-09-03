Brad Pitt mua biệt thự 12 triệu USD

CaliforniaTài tử Brad Pitt mua biệt thự theo kiến trúc Tây Ban Nha trị giá 12 triệu USD với nhiều hệ thống bảo mật hiện đại.

Theo NY Post ngày 2/9, nhà mới của Brad Pitt thuộc khu dân cư Outpost Estates, Hollywood Hills, cùng nơi ở với tài tử Orlando Bloom và Ben Affleck. Bất động sản được xây dựng từ năm 1989 với diện tích khoảng 780 m2, có nhiều hệ thống báo động và cây xanh bao quanh. Bên trong gồm sáu phòng ngủ, tám phòng tắm và rạp chiếu phim. Không gian ngoài trời có hồ bơi, khu vực đốt lửa, vườn rau với tầm nhìn hướng ra thành phố và biển.

Toàn cảnh nơi ở mới của Brad Pitt nhìn từ trên cao. Ảnh: Backgrid

* Một số hình ảnh bên trong biệt thự

Trang tin cho biết Brad Pitt mua lại ngôi nhà từ vợ chồng nghệ sĩ guitar Dave Keuning của ban nhạc rock The Killers. Theo một số nguồn tin, nghệ sĩ chọn nơi này nhờ có sẵn hệ thống bảo an tiên tiến. Tài tử mua nhà không lâu sau khi căn nhà trị giá 5,5 triệu USD trước đó của anh bị trộm hôm 25/6.

"Brad Pitt muốn có một nơi có thể cung cấp hệ thống an ninh, sự riêng tư ở mức tối đa và căn này đã lọt vào mắt của anh ấy. Từ lâu trước khi chỗ cũ bị đột nhập, Pitt luôn đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu", người này nói thêm.

Hiện đại diện của Brad Pitt từ chối bình luận về thông tin trên.

Brad Pitt tại buổi quảng bá phim "F1" ở New York tháng 6. Ảnh: AP

Trước Brad Pitt, Dave Keuning và vợ - nhà thiết kế nội thất Emilie - tậu nó từ nhà sáng lập ứng dụng hẹn hò đồng tính Grindr, Joel Simkhai, với giá 9,6 triệu USD. Tháng 6, cả hai rao bán bất động sản với giá 14 triệu USD.

Đây là cuộc mua bán bất động sản mới nhất của Pitt. Năm 2022, anh chi 40 triệu USD cho căn biệt thự trên vách đá ở Carmel Highlands, California. Năm 2023, anh bán khu phức hợp ở Los Feliz với giá 33 triệu USD. Theo NY Post, căn nhà bị đột nhập gần đây cũng có hợp đồng bán trước khi vụ trộm xảy ra.

Brad Pitt, 62 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston (2000-2005) và Angelina Jolie (2014-2016). Hiện anh hẹn hò nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon, 33 tuổi.

Theo trang House and Garden, Brad Pitt còn nhiều bất động sản ngoài những ngôi nhà ở California. Anh có một số biệt thự tại Mallorca (Tây Ban Nha), New York và New Orleans. Hiện diễn viên vướng vụ kiện tranh chấp điền trang tại Pháp với vợ cũ Angelina Jolie, cho rằng cô lén bán cổ phần cho tỷ phú người Nga sau khi cả hai ly hôn. Tổng tài sản hiện tại của anh khoảng 400 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.

Phương Thảo (theo NY Post)