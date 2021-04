Brad Pitt diện áo 7.000 USD

Tài tử Brad Pitt diện chiếc áo Leggera giá 7.000 USD trong bộ ảnh mới.

Trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập BP Signature của nhà mốt Brioni, Brad Pitt diện áo khoác Leggera dành cho mùa mốt Xuân Hè. Thiết kế được đặt theo tiếng Italy có nghĩa là nhẹ, không có đệm, vải thừa, lớp lót, có thể cuộn gập rồi thả ra mà không bị nhăn nhàu. Áo có thể kết hợp với quần jean Chamonix hoặc quần Tigullio.

Brad Pitt diện áo Leggera cao cấp 7.000 USD. Ảnh: Brioni.

Theo Elle, để tạo ra một chiếc áo Leggera có giá từ 5.000 đến 7.000 USD, người thợ mất 6.000 mũi khâu được làm bằng tay, tốn hơn 13 giờ hoàn thiện. Áo được làm từ vải casmere và lụa tách đôi độc quyền. Ngoài Leggera, bộ sưu tập còn có các thiết kế mang nhãn mác do Brad Pitt thiết kế và chữ ký của anh. Hồi tháng 2, tài tử Trung Quốc - Trần Khôn - cũng từng diện áo khoác Brioni lụa trơn có cấu trúc tương tự Leggera trong chương trình "Happy Camp".

Quy trình tạo ra áo Leggera của Brioni Quy trình tạo ra áo Leggera. Video: Brioni.

Brad Pitt là một trong những sao hạng A ở Hollywood với hơn 30 năm hoạt động trong ngành điện ảnh kể năm 1987. Những bộ phim nổi tiếng nhất của Brad Pitt phải kể đến: Legends of the Fall, 12 Monkeys, Mr. & Mrs. Smith, The Curious Case of Benjamin Button hay The Tree of Life. Năm 2019, anh thắng giải nam phụ tại Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG và BAFTA... nhờ phim Once Upon A Time In Hollywood. Tài tử đang tranh quyền nuôi con với vợ cũ Angelina Jolie. Cặp sao đâm đơn ra tòa năm 2016 nhưng chưa hoàn tất thủ tục chia tài sản, con cái.

Họa Mi (theo Elle)