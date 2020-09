Brad Pitt làm mẫu thời trang

Pitt phối áo khoác dạ màu xám (7.150 USD) cùng jacket (7.000 USD). Bộ ảnh thực hiện nhân kỷ niệm 75 năm thành lập hãng thời trang. Brad Pitt cũng có một dòng suit riêng với Brioni, sẽ được tung ra trong thời gian tới.

Năm qua, Brad Pitt đạt nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Anh thắng giải nam phụ tại Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG và BAFTA... nhờ phim "Once Upon A Time In Hollywood". Anh hiện tranh quyền nuôi con với vợ cũ Angelina Jolie. Cặp sao đâm đơn ra tòa năm 2016 nhưng chưa hoàn tất thủ tục chia tài sản, con cái. Gần đây, anh bị đồn hẹn hò người mẫu gốc Đức Nicole Poturalski.