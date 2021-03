Brad Pitt tạo dáng với sơ mi

Tài tử Brad Pitt diện sơ mi tối giản, tạo dáng trên giường trong bộ ảnh thời trang.

Brad Pitt làm mẫu cho Brioni Brad Pitt trong video quảng cáo. Video: Brioni.

Brad Pitt vừa được chọn làm gương mặt đại diện cho bộ sưu tập Xuân Hè 2021 của Brioni. Trong video tung ra hôm 29/3, nam diễn viên mặc sơ mi Vagabond mang hai túi hộp được rao bán giá 3.000 USD, quần âu Side tab Zante 1.100 USD. Tài tử tạo nhiều tư thế như nhảy lên giường, nằm, ngồi, gác chân... ở Chateau Mormont - khách sạn nhiều ngôi sao điện ảnh yêu thích tại Hollywood. Ngoài ghi hình, anh tham gia buổi chụp với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Mikael Jansson.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ thành phố Rome, Italy với tông màu trầm gợi nhớ đến La Mã cổ đại, hướng tới phong cách đơn giản, nam tính. Đại diện hãng mốt cho biết hình ảnh Brad Pitt trong vai chiến binh Achilles trong Troy năm 2003 phù hợp tinh thần của các thiết kế lần này. Trước đó, anh từng làm mẫu trong chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập Thu Đông 2020 của hãng.

Brad Pitt thường xuyên tập luyện để giữ hình thể săn chắc, gọn gàng. Ảnh: Mikael Jansson.

Là sao hạng A ở Hollywood, Brad Pitt đạt nhiều thành công trong hơn 30 năm sự nghiệp diễn xuất. Năm 2019, anh thắng giải nam phụ tại Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG và BAFTA... nhờ phim Once Upon A Time In Hollywood. Tài tử đang tranh quyền nuôi con với vợ cũ Angelina Jolie. Cặp sao đâm đơn ra tòa năm 2016 nhưng chưa hoàn tất thủ tục chia tài sản, con cái. Phiên tòa dự kiến kết thúc vào tháng sau.

Họa Mi (theo Elle)