Brad Pitt bán nhà

MỹTài tử Brad Pitt bán biệt thự ở Los Angeles cho sao "Dune 2" Austin Butler với giá 5,2 triệu USD.

Theo TMZ ngày 18/9, nguồn tin từ giới bất động sản cho biết thương vụ hoàn tất hồi thứ sáu tuần trước. Austin Butler, 34 tuổi, được cho mua lại ngôi nhà với giá hời bởi Brad Pitt chi đến 5,5 triệu USD để tậu căn này hồi năm 2023. Cả hai từng đóng chung phim Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Diễn viên Austin Butler và tài tử Brad Pitt. Ảnh: WireImage

Bất động sản được xây vào năm 1960, gồm ba phòng ngủ, hai phòng tắm và có tầm nhìn bao quát thành phố. Biệt thự còn được biết đến với tên "ngôi nhà thép", thuộc về nhiều người nổi tiếng trước Brad Pitt như cháu gái nhà sáng lập công ty dầu mỏ Getty - Aileen Getty, và James Valentine của nhóm Maroon 5.

Tờ TMZ cho rằng có lẽ tài tử Fight Club muốn bán nơi này sau vụ nhà bị đột nhập hồi tháng 6. Hai tháng sau, cảnh sát địa phương thông báo bắt giữ những kẻ tình nghi. Trang tin liên hệ những người có danh sách niêm yết bất động sản nhưng họ từ chối bình luận, phía hai nghệ sĩ cũng chưa phản hồi về thông tin trên.

Bất động sản rộng nằm tại khu phố Los Feliz, rộng khoảng 185 m2 và được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời. Ảnh: Backgrid

Đây là cuộc mua bán bất động sản mới nhất của Brad Pitt. Đầu tháng 9, truyền thông quốc tế đưa tin tài tử mua nhà trị giá 12 triệu USD ở Hollywood Hills, cùng khu với tài tử Orlando Bloom và Ben Affleck. Theo một số nguồn tin, tài tử chọn nơi này vì có sẵn hệ thống bảo mật tiên tiến.

"Brad Pitt muốn có một nơi có thể cung cấp hệ thống an ninh, sự riêng tư ở mức tối đa và căn này đã lọt vào mắt của anh ấy. Từ lâu trước khi chỗ cũ bị đột nhập, Pitt luôn đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu", người này nói thêm.

Theo trang House and Garden, Brad Pitt còn nhiều bất động sản ngoài khu vực California. Anh có một số biệt thự tại Mallorca (Tây Ban Nha), New York và New Orleans. Hiện diễn viên vướng vụ kiện tranh chấp điền trang tại Pháp với vợ cũ Angelina Jolie, cho rằng cô lén bán cổ phần cho tỷ phú người Nga sau khi cả hai ly hôn.

Brad Pitt, 62 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston (2000-2005) và Angelina Jolie (2014-2016). Hiện anh hẹn hò nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon, 33 tuổi. Tổng tài sản hiện tại của anh khoảng 400 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.

Austin Butler sinh năm 1991 tại Mỹ, được giới chuyên môn đánh giá là gương mặt tiềm năng tại Hollywood với các vai diễn trong Elvis, Once Upon a Time in Hollywood, Switched at Birth, Ruby & the Rockits. Năm 2024, anh gây ấn tượng với vai phụ Feyd-Rautha trong Dune 2.

Trailer phim "Once upon a time in Hollywood" của Brad Pitt và Leo Trailer "Once Upon a Time in Hollywood". Video: Sony Pictures Entertainment

Phương Thảo (theo TMZ, Page Six)