Nhà của Brad Pitt bị trộm

MỹBa kẻ trộm đột nhập vào nhà của Brad Pitt ở Los Angeles, tẩu thoát cùng nhiều tài sản.

Theo NBC News, vụ trộm xảy ra vào khoảng 22h30 tối 25/6 tại khu phố Los Feliz. Phát ngôn viên của sở cảnh sát Los Angeles cho biết ba nghi phạm leo qua hàng rào, đột nhập vào nhà qua cửa sổ phía trước. Sau đó, chúng lục tung mọi thứ rồi trốn thoát. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, truy tìm những kẻ phạm tội.

Phía cảnh sát chưa xác định giá trị các món đồ bị đánh cắp. Họ cũng không công khai danh tính chủ nhà và người đang sống tại đó. Tuy nhiên, một số nguồn tin xác nhận đây là cơ ngơi của Brad Pitt. Theo trang bất động sản Traded, diễn viên mua ngôi nhà này với giá 5,5 triệu USD vào tháng 4/2023. Thời điểm sự việc xảy ra, Pitt vắng nhà để tham gia các buổi quảng bá F1 - phim mới nhất do anh đóng chính.

Hiện đại diện của Brad Pitt chưa phản hồi thông tin trên.

Chân dung tài tử Brad Pitt. Ảnh: WireImage

Đây là vụ đột nhập mới nhất trong loạt vụ nhắm vào khu dân cư cao cấp ở Los Angeles và Nam California những năm gần đây. Nạn nhân thường là những nhân vật giàu có hoặc người nổi tiếng.

Hồi Valentine, nhà của minh tinh Nicole Kidman và ca sĩ Keith Urban ở Los Angeles bị trộm. Một tuần trước đó, bất động sản của cầu thủ bóng đá Olivier Giroud cũng bị nhắm tới. Nguồn tin cho biết anh mất "một lượng lớn" đồ trang sức và nhiều vật dụng khác.

Brad Pitt, 62 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston (2000-2005) và Angelina Jolie (2014-2016). Hiện anh hẹn hò nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon, 33 tuổi.

Theo trang House and Garden, Brad Pitt còn nhiều bất động sản ngoài ngôi nhà ở Los Angeles. Anh có một số biệt thự tại Mallorca (Tây Ban Nha), New York và New Orleans. Hiện diễn viên vướng vụ kiện tranh chấp điền trang tại Pháp với vợ cũ Angelina Jolie, cho rằng cô lén bán cổ phần cho tỷ phú người Nga sau khi cả hai ly hôn. Tổng tài sản hiện tại của anh khoảng 400 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.

Trailer 'F1' Trailer "F1", công chiếu trong nước ngày 27/6. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: Warner Bros. Pictures Vietnam

Phương Thảo (theo NBC News)