Bốn tỉnh có tân giám đốc công an

Ngày 27/6, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm tân giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn, An Giang và Long An.

Đại tá Nguyễn Viết Giang trong buổi lễ nhận quyết định ngày 27/6. Ảnh: Công an Lai Châu.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an trao quyết định điều động đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn; đại tá Nguyễn Viết Giang, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đến nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Nhiều năm công tác tại Công an Cao Bằng, đại tá Hà Văn Tuyên từng giữ chức Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị, Trưởng Công an huyện Trà Lĩnh. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, đến tháng 1/2020 được điều động làm giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho đến nay.

Cùng ngày 27/6, lãnh đạo Bộ Công an cũng điều động, bổ nhiệm đại tá Đinh Văn Nơi, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho thiếu tướng Bùi Bé Tư; đại tá Lâm Minh Hồng, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An, thay cho người tiền nhiệm là đại tá Lê Hồng Nam được điều động làm Giám đốc Công an TP HCM.

Một ngày trước, lãnh đạo Bộ Công an cũng bổ nhiệm gần chục tân giám đốc công an tỉnh. Việc bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt chức danh lãnh đạo chủ chốt ở Công an các tỉnh là để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp diễn ra và đảm bảo 100% cán bộ, lãnh đạo không phải là người địa phương theo quy định.

Trước đó trong hai tháng 4 và tháng 5, Bộ Công an có thêm hai thứ trưởng, bổ nhiệm 6 tân giám đốc, hơn 10 phó giám đốc công an tỉnh và nhiều cục trưởng. Theo Nghị định 01 tháng 8/2018 về chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an, Bộ này sẽ giảm 6 tổng cục; giảm 60 đơn vị cấp cục và tương đương xuống còn hơn 50 cục; giảm gần 300 đơn vị cấp phòng, 20 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được sáp nhập vào công an tỉnh, thành phố. Vì vậy, công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và giảm 1.000 đơn vị ở cấp đội. Bộ Công an cũng sáp nhập nhiều đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ.

Bá Đô