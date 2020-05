Bộ Công an bổ nhiệm gần 20 chức danh lãnh đạo

Từ ngày 4 đến 28/5, Bộ Công an bổ nhiệm bốn giám đốc, hơn 10 phó giám đốc công an tỉnh và ba cục trưởng.

Đại tá Lê Xuân Minh, 44 tuổi, tân Giám đốc Công an Hòa Bình, người trẻ nhất trong số gần 20 cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Trần Xuân.

Trong gần 20 chức danh lãnh đạo được bổ nhiệm, phần lớn trong độ tuổi từ 40 đến 58. Trẻ nhất là đại tá Lê Xuân Minh, 44 tuổi, quê Hà Nội, Cục phó An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Ông Minh nhận nhiệm vụ từ người tiền nhiệm Phạm Hồng Tuyến, được điều động giữ chức Phó chánh Thanh tra Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an cũng bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc, làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận; đại tá Phan Công Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi; đại tá Võ Đức Nguyện, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Hơn chục tân phó giám đốc công an tỉnh cũng được bổ nhiệm, luân chuyển trong đợt này, trong đó có thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an làm Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - đại tá Phan Văn Dũng làm Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng; đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai...

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến nhận quyết định làm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ hôm 28/5. Ảnh: Bộ Công an.

Với cấp cục, Bộ trưởng Công an bổ nhiệm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ với thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến; Cục trưởng Tổ chức cán bộ với thiếu tướng Hoàng Đức Lừng thay cho người tiền nhiệm là thiếu tướng Lê Tấn Tới đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an hồi tháng 4; Cục trưởng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Nguyễn Thanh Trang, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài các chức danh lãnh đạo cấp Cục, cấp tỉnh, kể từ đầu tháng 5, Bộ Công an cũng bổ nhiệm, luân chuyển hàng chục cán bộ cấp phòng, cấp quận thuộc Công an TP HCM, Công an TP Hà Nội và một số địa phương khác.

Cũng trong tháng 5, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ, 58 tuổi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cựu Tổng cục phó Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) làm Thứ trưởng Công an. Hiện Bộ Công an có 9 thứ trưởng.

Giải thích về việc bổ nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo trong tháng 5, ngày 29/5 thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh lãnh đạo để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp diễn ra, đảm bảo 100% cán bộ, lãnh đạo không phải là người địa phương theo quy định. "Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành nhiệm vụ này, không chỉ ở cấp tỉnh mà cả cấp huyện và cấp phòng", tướng Xô nói.

Ngoài ra, theo tướng Xô, trong đợt này có một số vị trí lãnh đạo theo quy định không được quá hai nhiệm kỳ hoặc có người đã hết tuổi để tham gia khóa tới nên được luân chuyển, hoặc nghỉ chế độ.

Trước đó trong tháng 4, Bộ Công an có thêm hai thứ trưởng gồm thiếu tướng Lê Quốc Hùng và thiếu tướng Lê Tấn Tới. Trong tháng này, Bộ trưởng Công an bổ nhiệm một số chức danh giám đốc Công an Thanh Hóa, Khánh Hòa... Theo Nghị định 01 tháng 8/2018 về chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an, Bộ Công an giảm 6 tổng cục; giảm 60 đơn vị cấp cục và tương đương xuống còn hơn 50 cục. Bộ giảm gần 300 đơn vị cấp phòng, 20 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được sáp nhập vào công an tỉnh, thành phố. Vì vậy, công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và giảm 1.000 đơn vị ở cấp đội. Bộ Công an cũng sáp nhập nhiều đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ.

