Giám đốc Công an Hà Nam làm Cục trưởng CSGT

Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an Hà Nam được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Đai tá Nguyễn Văn Trung phát biểu trong buổi lễ điều động. Ảnh: Công an Hà Nam

Quyết định bổ nhiệm đại tá Trung được lãnh đạo Bộ Công an trao chiều 26/6. Ông Trung sẽ đảm nhiệm chức vụ mới từ ngày 1/7 thay cho người tiền nhiệm là Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng nhận quyết định nghỉ hưu và giúp việc cho Bộ trưởng Công an.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam thay cho đại tá Nguyễn Văn Trung.

Tân Cục trưởng Cục CSGT sinh năm 1967, quê TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, ông từng có nhiều năm công tác và làm trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hoà Bình, rồi giám đốc Công an tỉnh này. Năm 2016, đại tá Trung được điều động, luân chuyển làm Giám đốc công an tỉnh Hà Nam cho đến nay.

Phương Sơn