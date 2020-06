Ông Lê Hồng Nam làm Giám đốc Công an TP HCM

Long AnĐại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, được điều động làm Giám đốc Công an TP HCM thay trung tướng Lê Đông Phong nghỉ hưu, từ ngày 26/6.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc (phải) chúc mừng đại tá Lê Hồng Nam. Ảnh: Thúy Phượng.

Quyết định của Bộ trưởng Công an được thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc (Thứ trưởng Bộ Công An) trao cho ông Nam, hôm nay.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ sự tin tưởng, ở cương vị mới, đại tá Lê Hồng Nam sẽ phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo, vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Lê Hồng Nam 54 tuổi, quê Bình Dương, có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an). Ông được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Long An từ cuối năm 2018.

Dịp này, Bộ Công an cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lâm Minh Hồng (Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.

