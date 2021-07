Bộ Y tế phân bổ vaccine Moderna, không cho tiêm trộn

Vaccine Moderna sau khi xuất kho lạnh phải được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C, sử dụng hết tối đa trong 31 ngày. Khác với vaccine Pfizer, Bộ Y tế không cho tiêm trộn, mà mỗi người tiêm chủng sẽ được tiêm đủ 2 liều Moderna.

Theo quyết định phân bổ do Thứ trưởng Trương Quốc Cường ký, 10 tỉnh, thành phố miền Nam được phân bổ 505.680 liều, trong đó TP HCM nhận 235.200 liều, Đồng Nai và Bình Dương mỗi tỉnh 65.520 liều; Long An 31.920 liều; Tiền Giang và An Giang mỗi tỉnh 21.840 liều; các tỉnh Vĩnh Long, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ nhận 15.000-16.800 liều. Đây đều là các tỉnh thành đang bùng phát dịch.

Ở miền Bắc, vaccine Moderna được phân cho 28 tỉnh, thành, trong đó Hà Nội nhận nhiều nhất với 120.960 liều, tiếp đến là tỉnh Hải Dương 43.680 liều, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình nhận 40.000-42.000 liều.

Ở các tỉnh miền Trung, Khánh Hòa nhận nhiều nhất với 42.000 liều.

Vaccine Moderna, có tên khác là Spikevax, sử dụng công nghệ mRNA giống vaccine của Pfizer, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt ngày 30/4. Vaccine hiệu quả 90% ngăn ngừa được các ca nhiễm nCoV nghiêm trọng. Ưu điểm của nó là không cần bảo quản cực lạnh, giúp quá trình phân phối dễ dàng hơn. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, vaccine Moderna hiệu quả cao với biến thể Delta, nguồn gốc Ấn Độ.

Hôm qua Bộ Y tế phân bổ hơn 745.000 liều vaccine Pfizer, cho phép nếu nguồn cung thiếu thì tiêm mũi 2 là vaccine Pfizer cho người đã tiêm mũi 1 là vaccine AstraZeneca.

Bộ Y tế sáng 14/7 công bố tính đến ngày 13/7 tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.079.066 liều. Trong đó số người đã được tiêm 1 mũi là 3.795.182; số người tiêm đủ 2 mũi là 283.884.