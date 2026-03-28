Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài việc giảm thuế xăng, dầu về 0 thêm 1,5 tháng đến hết tháng 6/2026 nhằm bình ổn giá, hỗ trợ sản xuất và kiểm soát lạm phát.

Nội dung nêu tại tài liệu thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT), tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng việc giảm các loại thuế trên với xăng dầu, từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Cơ quan này cũng đề xuất Chính phủ được quyền ban hành nghị quyết điều chỉnh thời gian áp dụng phù hợp trong trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân viên một cửa hàng ở đường Láng, Hà Nội bơm xăng cho khách hàng, ngày 11/3. Ảnh: Hoàng Giang

Các loại thuế với xăng dầu đang được áp dụng theo Quyết định 482 được Thủ tướng ban hành ngày 26/3. Cụ thể, từ 0h ngày 27/3 đến hết 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng một lít. Mức này giảm 1.500-2.000 đồng so với mức đang áp dụng, tùy mặt hàng. Cùng với đó, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được áp dụng mức 0%.

Khi nghị quyết hết hiệu lực thi hành, các mức thuế với xăng dầu sẽ theo quy định hiện hành. Cụ thể, mỗi lít xăng, dầu tới tay người tiêu dùng được cấu thành từ giá CIF nhập khẩu xăng dầu thành phẩm (neo theo giá Platts Singapore), thuế tiêu thụ đặc biệt (10% với xăng RON95, xăng sinh học E5 RON92 là 8%, không áp dụng với dầu), thuế nhập khẩu 10%, thuế VAT 8% và bảo vệ môi trường 1.000-2.000 đồng.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy xung đột ở Trung Đông tiếp tục căng thẳng, tạo ra "nút thắt năng lượng" lớn nhất từ trước tới nay. Trong nước, nguyên liệu để sản xuất của Lọc dầu Nghi Sơn - chiếm 40% sản lượng tiêu thụ cả nước - bị gián đoạn. Toàn bộ 30% xăng dầu sản phẩm nhập khẩu từ các nước châu Á bị ảnh hưởng do các nước hạn chế hoặc cấm xuất khẩu xăng dầu. Nhiều đơn hàng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 3 bị hủy.

Theo tính toán của cơ quan này, trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, thuế VAT chiếm khoảng 7,4%, bảo vệ môi trường 2,7-6%, trong khi tiêu thụ đặc biệt 6,7%.

Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay như đề xuất là giải pháp hiệu quả để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm nay, kiểm soát lạm phát.

Dự kiến, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 7.200 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, xăng dầu là đầu vào quan trọng của hầu hết các ngành sản xuất, vận tải và dịch vụ. Việc giảm thuế về 0 sẽ góp phần giảm chi phí logistics, sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

"Qua đó, việc giảm thuế hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn", Bộ Tài chính nêu.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo đánh giá các mức thuế xăng dầu về 0 giúp giảm trực tiếp chi phí của người dân, kéo theo giảm giá hàng hóa, dịch vụ, chi phí đi lại và sinh hoạt. Điều này góp phần cải thiện sức mua, ổn định đời sống, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng.

Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã có 11 kỳ điều hành, hiện mỗi lít xăng RON 95-III là 24.330 đồng, dầu diesel 35.440 đồng. Trước đó, có thời điểm giá hai loại nhiên liệu này lên lần lượt gần 34.000 đồng và 40.000 đồng một lít.

Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, đồng thời làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam, đề nghị họ hỗ trợ nguồn dầu, đảm bảo an ninh năng lượng. Chẳng hạn, Việt Nam đã huy động được 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, hay đề nghị tiếp cận nguồn dầu xả kho dự trữ của Nhật Bản... Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức cao, 4.000-5.000 đồng một lít với xăng, dầu và giảm thuế ưu đãi MFN về 0% nhằm hỗ trợ giá nhiên liệu.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng ngày 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại yêu cầu các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp không để thiếu nguồn cung xăng dầu, ách tắc sản xuất, kinh doanh, mất ổn định an toàn xã hội. Ông giao Bộ Công Thương sớm làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).

