Bộ Tài chính bác đề xuất tăng mức cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu đồng

Bộ Tài chính giữ nguyên mức cược tối đa 10 triệu đồng một ngày, thay vì nới lên 100 triệu như đề xuất của VCCI, vì lo ngại ảnh hưởng an ninh trật tự.

Góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Đầu tư nước ngoài đề xuất nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng một ngày cho mỗi người chơi.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính bác đề nghị này và trình Chính phủ giữ nguyên phương án như dự thảo Nghị định, tức là giới hạn 10 triệu đồng một ngày. Bộ nhìn nhận kinh doanh đặt cược nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi có thưởng lành mạnh và căn cứ vào mức thu nhập bình quân đầu người. Do đó, mức 10 triệu đồng là phù hợp thu nhập người dân, hạn chế việc chơi quá mức ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Trận bán kết FIFA Club World Cup 2025 trên sân MetLife, New Jersey, ngày 9/7. Ảnh: AFP

Ngoài hạn mức đặt cược, Bộ Công an đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ việc mở rộng các trận đấu, giải bóng đá quốc tế được Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) hoặc thành viên của tổ chức này thực hiện để kinh doanh đặt cược.

Phản hồi đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết hiện chỉ các giải đấu do FIFA công bố được phép kinh doanh đặt cược, nên số lượng giải ít (4-8 giải mỗi năm) và thời gian tổ chức ngắn (10-30 ngày một giải đấu). Việc này dẫn tới kinh doanh đặt cược diễn ra không thường xuyên, khó thu hút nhà đầu tư. Do đó, cơ quan này muốn mở rộng thêm các giải đấu được kinh doanh đặt cược.

Việc mở rộng này gồm các trận, giải đấu lớn, có uy tín, chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), châu Á (AFC), Nam Mỹ (CONMEBOL), Bắc Mỹ (CONCACAF) tổ chức. Số này cũng gồm các trận, giải đấu vô địch quốc gia, cúp quốc gia của 7 nước (Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp, Brazil, Argentina). Danh sách sẽ được bổ sung các nước trong top 10 bảng xếp hạng FIFA hàng năm. Thay đổi này nhằm khắc phục tình trạng sản phẩm nghèo nàn, thiếu sức hút với nhà đầu tư và người chơi suốt thời gian qua.

Bộ Tài chính cũng đề xuất cho phép tối đa 3 doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong 5 năm, thay vì chỉ một đơn vị như phương án cũ. Thẩm quyền lựa chọn doanh nghiệp thuộc về Thủ tướng.

Dự thảo cũng nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 50% vốn điều lệ (thay vì 49%). Tuy nhiên, các cổ đông phải cam kết không chuyển nhượng phần vốn góp trong thời gian thực hiện dự án.

Thời gian gần đây cơ quan công an liên tiếp phát hiện và khởi tố các đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Doanh số của thị trường cá cược bóng đá bất hợp pháp tại Việt Nam ước tính lên tới hàng chục tỷ USD, nhưng Nhà nước không kiểm soát được dòng tiền cũng như thu thuế.

Giới phân tích đánh giá để thu hút được nhà đầu tư trong lĩnh vực đặt cược, Nhà nước cần có hành lang pháp lý chặt chẽ, phù hợp. Khi đó, người dân có thêm loại hình giải trí hợp pháp thay vì họ tìm tới các kênh bất hợp pháp. Ngược lại, ngân sách có thêm nguồn thu thuế, phí từ kinh doanh cá cược.

