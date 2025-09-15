Đường dây cá độ bóng đá giao dịch 4.500 tỷ đồng

Hoàng Tạ Minh Cường trong 10 tháng đã tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến 4.500 tỷ đồng.

Ngày 15/9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết đã tạm giữ hình sự 12 nghi phạm để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và 13 người về tội Đánh bạc.

Theo C02, đường dây do Hoàng Tạ Minh Cường, 30 tuổi, trú phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình cầm đầu. Từ tháng 7/2024, Cường kết bạn qua Telegram với người nước ngoài để cấp tài khoản siêu tổng đại lý Super, tổ chức cá độ bóng đá qua trang bong88xxx. Hạn mức tín dụng là 7 triệu điểm, quy đổi một điểm bằng 6.000 đồng, tương đương 70 tỷ đồng.

Công an làm việc với Hoàng Tạ Minh Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Cường sau đó kết nối với các đồng phạm khác tính tiền thắng thua, sử dụng tài khoản tại các ngân hàng để chuyển nhận tiền tổ chức đánh bạc. Cường chia tách tài khoản siêu tổng đại lý thành nhiều cấp gồm Master, Agent, Member để giao cho các "tay chân" cấp dưới. Tiếp tục, ở nhóm cấp dưới chia nhỏ tài khoản đại lý thành các tài khoản Member để giao lại cho nhiều người khác đánh cá độ bóng đá nhằm thu lời bất chính.

C02 cáo buộc, đường dây này đã tổ chức cá độ nhiều trận đấu bóng đá, trong đó nhiều trận lên đến hàng trăm triệu đồng. Vào thứ hai hàng tuần, nhóm này trả tiền thắng thua cá độ bằng cách trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản mở tại các ngân hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11/2024 đến nay, tổng số tiền sử dụng để cá độ các trận bóng đá của đường dây này khoảng 90 triệu điểm, tương đương với số tiền 4.500 tỷ đồng.

Các nghi phạm bị bắt trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp

Phạm Dự