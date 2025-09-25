Đề xuất cho đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu một ngày

Bộ Tài chính đề xuất người chơi được đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu đồng một ngày, thay vì 1 triệu đồng mỗi sản phẩm như hiện hành.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế Nghị định 06 được ban hành cách đây 8 năm.

Theo đó, cơ quan này trình Chính phủ mức đặt cược tối đa trong ngày, thay vì theo sản phẩm. Cụ thể, người chơi có thể được đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu đồng một ngày, thay vì 1 triệu đồng mỗi loại sản phẩm như hiện hành. Mức đặt cược tối thiểu vẫn giữ ở 10.000 đồng.

Bình quân một trận đấu bóng đá quốc tế có khoảng 10-15 sản phẩm đặt cược như dự đoán tỷ số, số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc, cầu thủ ghi bàn đầu tiên... Như vậy, người chơi có thể chỉ được cá cược tối đa 10 triệu đồng trong ngày cho tất cả sản phẩm này. Mức này giới hạn hơn so với hiện hành, khi người chơi có thể tham gia cược 10-15 sản phẩm với mức tối đa 1 triệu đồng mỗi loại.

So với 2016 - thời điểm ban hành Nghị định 06 - thu nhập bình quân đầu người hiện tăng hơn 1,8 lần, lên 4.700 USD một người. Bộ Tài chính cho rằng giới hạn mức đặt cược tối đa giúp người chơi không sa đà quá mức vào trò đỏ đen.

Điều kiện tham gia cũng bị siết lại. Cụ thể, người chơi phải từ 21 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự. Họ phải mở tài khoản tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược. Các hoạt động như đặt cược, thanh toán, trả thưởng phải thực hiện qua tài khoản này để đảm bảo định danh người chơi và kiểm soát giao dịch.

Hiện các giải thi đấu bóng đá quốc tế được kinh doanh đặt cược là giải do FIFA công bố, phê chuẩn. Theo Bộ Tài chính, FIFA chỉ công bố các trận đấu, giải đấu do họ tổ chức và giải đấu bóng đá điện tử thế giới (Esport). Mỗi năm có khoảng 4-8 giải đấu, thời gian 10-30 ngày một giải. Do vậy, việc kinh doanh đặt cược bị gián đoạn, khó thu hút nhà đầu tư do chi phí đầu tư, kinh doanh lớn, khó lãi.

Bộ này đề xuất doanh nghiệp được tự quyết định sản phẩm đặt cược dựa trên tỷ số, các sự kiện xảy ra về trận, hiệp và thứ hạng trong giải. Các sản phẩm này phải phù hợp với nhu cầu kinh doanh, quy định tại thể lệ đặt cược được gửi tới cơ quan quản lý.

Doanh nghiệp phải mua bản quyền khi khai thác, sử dụng hình ảnh hoặc kết quả các trận, giải đấu của FIFA hoặc thành viên của FIFA. Số này không gồm giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Ngoài ra, bóng đá quốc tế diễn ra theo lịch thi đấu nước ngoài, chênh lệch thời gian với Việt Nam, nên cơ quan soạn thảo đề xuất cho phép thêm hình thức đặt cược trực tuyến qua Internet. Doanh nghiệp sẽ có quyền quyết định thời điểm bắt đầu, kết thúc nhận cược.

Nghị định 06 hiện cấm doanh nghiệp đặt cược quảng cáo. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng quy định này hạn chế việc quảng bá hình ảnh và nhận diện thương hiệu. Bộ đề xuất cho phép doanh nghiệp quảng cáo logo, hình ảnh nhận diện và đăng quảng cáo trên trang thông tin điện tử của họ.

Tại dự thảo, Bộ cũng đề xuất chỉ 1 doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong 5 năm. Bởi việc kinh doanh này có thể có tác động lớn đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Thời gian gần đây cơ quan công an liên tiếp phát hiện và khởi tố các đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Doanh số của thị trường cá cược bóng đá bất hợp pháp tại Việt Nam ước tính lên tới hàng chục tỷ USD, nhưng Nhà nước không kiểm soát được dòng tiền cũng như thu thuế.

Giới phân tích đánh giá để thu hút được nhà đầu tư trong lĩnh vực đặt cược, Nhà nước cần có hành lang pháp lý chặt chẽ, phù hợp. Khi đó, người dân có thêm loại hình giải trí hợp pháp thay vì họ tìm tới các kênh bất hợp pháp. Ngược lại, ngân sách có thêm nguồn thu thuế, phí từ kinh doanh cá cược.

Phương Dung