'Bỏ quy định nữ sinh mặc áo dài đến trường là sai lầm'

Ai cũng nghĩ may áo dài phải eo co, ống rộng, tà phủ chân cho đẹp, nên mới thấy vướng víu, chứ may gọn gàng thì chẳng vấn đề gì.