Bỏ phố về quê, cô gái tay trắng mở homestay

Phú YênTrở về quê, Trà My quyết tâm khởi nghiệp vì suy nghĩ nếu thất bại, cô sẽ không còn tiền chăm lo cho gia đình.

Năm 2019, Lê Thị Trà My, sinh năm 1995 rời TP HCM về quê nhà ở thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hoà. Cô gái từng theo học ngành tiếng Anh thương mại, đi làm 2 năm ở thành phố, nhưng vì lý do sức khỏe và biến cố gia đình, cô quyết định về nhà một thời gian. "Khi về quê, mình nghĩ rằng bản thân vẫn có thể sống và phát triển tại đây nên nảy sinh ý tưởng làm homestay kết hợp du lịch nông nghiệp, nơi mà mình có thể trở về với thiên nhiên nhiều hơn", cô chia sẻ.

Trước đó, My từng tham gia cuộc thi khởi nghiệp với dự án nông nghiệp và có sự quan tâm đến du lịch bền vững. Ý tưởng lần này đã được cô nung nấu từ trước chứ không chạy theo xu hướng.

Trà My từng đạt nhiều giải ở các cuộc thi khởi nghiệp. Năm 2021, dự án du lịch nông nghiệp của cô tham gia chương trình Techfest khu vực Miền Trung Tây Nguyên, vào top 9 chung cuộc. Ảnh: NVCC

My kể ở thôn Thạch Tuân 1, nhiều người chọn đi làm ở thành phố hơn là ở lại quê làm nông vì công việc vất vả. Ngày về nhà, My nói mình không có gì trong tay, chỉ có những kiến thức đã được học, kinh nghiệm đi làm cùng những mối quan hệ đã xây dựng, còn tiền tích góp để bắt đầu làm du lịch thì cô không có.

"Hồi trước tiền mình làm ra dành để phụ giúp gia đình nên khi về quê thì mình phải dạy tiếng Anh online, làm thêm công việc tự do... để tích góp số tiền 60 triệu đồng thực hiện dự định sau khi bỏ phố về quê", My kể. Đứng trước quyết định lớn, cô cảm thấy sợ, sợ mình thất bại rồi không có tiền chăm lo cho gia đình. Song bạn bè khuyên My không nên dừng lại, nếu thực sự muốn thì cứ làm mọi thứ từ từ, từng chút một.

"Nguồn lực của mình có bao nhiêu sẽ làm bấy nhiêu", My kiên định. Cô cho biết mọi người xung quanh nói mình là người thất bại ở thành phố mới trở về quê. Gia đình dù không ủng hộ tuyệt đối nhưng vẫn lặng lẽ quan tâm, phụ giúp cô việc làm vườn.

Trên mảnh đất 2.000 m2, cô gái Phú Yên quy hoạch các luống cây trồng, rau ăn lá và thảo dược cùng ba căn homestay làm chỗ lưu trú cho khách. Về sản phẩm du lịch, cô tận dụng văn hóa địa phương cho khách trải nghiệm xay gạo, làm bánh, đạp xe giữa đồng lúa bát ngát yên bình của làng quê duyên hải Nam Trung Bộ. Ngoài ra, cô còn dẫn khách tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Mũi Điện, dã ngoại bên suối, tận hưởng làn nước biển xanh mát tại các bãi tắm đẹp ở Phú Yên... Khách cũng sẽ trải nghiệm lối sống khỏe mạnh như tham gia các lớp thiền, yoga vào buổi sáng, sử dụng thực phẩm nhà trồng, dược liệu thiên nhiên...

Cuối năm 2019, nông trại của My bắt đầu đón khách, đa số từ Quy Nhơn, Nha Trang và khách nước ngoài. Nơi lưu trú của khách cũng chính là nhà của gia đình cô. Đến tháng 6/2020, ba căn homestay của cô hoàn thiện, duy trì lượng khách đều đặn đến đầu năm 2021. Khách đến điểm du lịch của My khá đa dạng từ khách lưu trú dài hạn đến khách gia đình, nhóm trẻ nhỏ, bạn trẻ tham quan ngắn ngày... Đến khi làn sóng Covid-19 thứ tư xuất hiện cũng như 2 tháng mưa bão ở Phú Yên vào tháng 9, 10 Âm lịch thì điểm du lịch ngưng hoạt động.

Hiện cô dọn dẹp nông trại chuẩn bị đón khách, đồng thời muốn mở rộng liên kết với các homestay tại địa phương để đa dạng chương trình và phục vụ được nhiều khách hơn. Ngoài ra, My cũng muốn tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp tại trang trại để tạo thêm nguồn thu nhập. Khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cô sẽ tổ chức các tour du lịch online trong trường hợp chưa thể đón khách.

My nói ngoài nguồn vốn ban đầu, những kiến thức cô tiếp thu từ thời đại học đã hỗ trợ rất nhiều cho quá trình khởi nghiệp. "Mình học ngành tiếng Anh thương mại nên kiến thức về tài chính, marketing, quản trị, bán hàng... đều rất có ích, là nền tảng quan trọng".

Ngoài tiếng Anh, My cũng biết thêm tiếng Trung. Sau cuộc thi khởi nghiệp hồi năm 2017, cô cho biết bản thân được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực khởi nghiệp nên có nền tảng tốt để nắm bắt tâm lý khách hàng, làm sản phẩm thăm dò thị trường... trước khi mở rộng mô hình kinh doanh, hạn chế những rủi ro. My chia sẻ, đừng đợi đến khi mình có thật nhiều tiền mới bắt đầu làm, hãy trao dồi kiến thức thật đầy đủ và đừng quá áp đặt, nên bắt đầu để biết mình sai ở đâu, học hỏi và hoàn thiện dần.

Nghĩ về quyết định bỏ phố về quê, My thấy mình vẫn đúng đắn. Khác với suy nghĩ của nhiều người, trở về quê sẽ gắn chặt với cuộc sống an nhàn, cô duy trì lối sống năng động như khi còn ở Sài Gòn. Cô gái trẻ vẫn kết nối và làm việc với những người bạn có cùng lối sống gần gũi với thiên nhiên, đăng bài giới thiệu về quê hương, làm nông nghiệp tại Phú Yên cũng như văn hóa Việt Nam... trên các diễn đàn của người nước ngoài và nhận được phản hồi tích cực.

Huỳnh Nhi