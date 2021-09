Khách sạn Phú Yên lãng mạn nhất thế giới

Khách sạn đáng tiền nhất là The Harrison Chambers of Distinction ở Belfast, Anh. Đây là nơi nghỉ dưỡng được xây dựng với cảm hứng từ các chuyến du lịch của Melanie Harrison, chủ chuỗi khách sạn. Melanie đã cải tạo ngôi nhà của một thương nhân thế kỷ 19 ở gần Vườn bách thảo thành một chốn nghỉ dưỡng lý tưởng cho những nghệ sĩ địa phương. Các phòng nghỉ đặt tên theo người nổi tiếng như nhà văn C S Lewis, ca sĩ Ruby Murray... Nếu đặt phòng trực tiếp khách được miễn phí bữa sáng. Giá phòng ở đây từ 150 USD/đêm. Ảnh: The Harrison Chambers of Distinction.