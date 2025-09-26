Bố mẹ và fan đón Đức Phúc trở về sau Intervision

Fan mang theo hoa, poster in hình Đức Phúc. Các fan hoạt động trong FC của nam ca sĩ từ năm 2015 đến nay, đồng hành anh ở nhiều sự kiện.

Khán giả Hương Giang (34 tuổi, thứ ba từ trái sang) là fan Đức Phúc từ khi anh đoạt quán quân The Voice. Hôm nay, cô xin đi làm muộn để đến đón thần tượng. Nguyễn Quỳnh (26 tuổi, phải) trưởng câu lạc bộ fan Đức Phúc. Cô có mặt ở sân bay Nội Bài từ 5h30.