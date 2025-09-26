Bố mẹ và fan đón Đức Phúc trở về sau Intervision

Ông Nguyễn Văn Trung và bà Hồng Yến, bố mẹ ca sĩ Đức Phúc, có mặt ở sân bay lúc 6h30 để đón con về nước sau vô địch Intervision.
Đức Phúc bên gia đình, khán giả ở sân bay Nội Bài. Video: Lộc Chung - Mai Anh
Mẹ Đức Phúc xúc động cho biết hôm 20/9 ở nhà xem chung kết, vợ chồng ông bà từ hồi hộp đến vỡ òa vì con hoàn thành phần thi suôn sẻ.
Trước khi lên đường sang Nga, Đức Phúc không chia sẻ với bố mẹ nhiều về tiết mục, chỉ rủ bố đi lễ đền Gióng. Đến khi xem cuộc thi, ông Trung mới biết con biểu diễn bài Phù Đổng Thiên Vương (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác). Người bố (thứ hai từ phải qua) nói gia đình biết ơn các thầy cô, đồng nghiệp và khán giả luôn ủng hộ Đức Phúc trong 10 năm theo nghề hát.
Ông Hà Minh Thắng (phải) - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Intervision 2025, cho biết: "Trở về quê hương, Phúc mang theo chiến thắng của nghệ sĩ tại một sân chơi âm nhạc quy mô lớn. Đây là niềm vinh dự đồng thời là trách nhiệm để chúng ta tiếp tục phấn đấu đưa văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hội nhập mạnh mẽ hơn nữa".
Tiết mục dự thi của Đức Phúc tại Intervision 2025, ngày 20/9. Video: Intervision
Đức Phúc mặc áo dài, đội nón lá khi trở về. Anh cho biết êkíp ở Nga chăm sóc, giúp đỡ anh chu đáo.
Fan mang theo hoa, poster in hình Đức Phúc. Các fan hoạt động trong FC của nam ca sĩ từ năm 2015 đến nay, đồng hành anh ở nhiều sự kiện.
Khán giả Hương Giang (34 tuổi, thứ ba từ trái sang) là fan Đức Phúc từ khi anh đoạt quán quân The Voice. Hôm nay, cô xin đi làm muộn để đến đón thần tượng. Nguyễn Quỳnh (26 tuổi, phải) trưởng câu lạc bộ fan Đức Phúc. Cô có mặt ở sân bay Nội Bài từ 5h30.
Khi đến với cuộc thi, Đức Phúc nói không đặt nặng chuyện thắng thua mà chủ yếu muốn quảng bá hình ảnh văn hóa, kết nối với thí sinh các nước. Ca sĩ chuẩn bị một số món quà nhỏ tặng các bạn cùng thi, trong đó có nón lá.
Những ngày ở Nga sau chung kết, ca sĩ tham gia giao lưu truyền thông, trải nghiệm văn hóa. Anh ghé thăm một cơ sở từ thiện tại Moskva, gửi tặng phần quà trích từ tiền thưởng tại cuộc thi. "Tôi muốn sẻ chia cùng các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn", ca sĩ nói.
Trở về, Đức Phúc dự kiến tổ chức một số buổi họp fan. Ngoài ra, anh dự định học thêm tiếng Nga, ra sản phẩm âm nhạc bằng ngôn ngữ mới.
Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng.
Intervision có tên gốc là Intervision Song Contest, từng do Tổ chức Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (OIRT) khởi xướng. Những năm đầu (1965-1968), sân chơi diễn ra tại các thành phố của Tiệp Khắc như Praha, Bratislava và Karlovy Vary. Từ năm 1977 đến 1980, Intervision được tổ chức trở lại tại Sopot (Ba Lan), thay thế Sopot International Song Festival. Sau năm 1980, cuộc thi dừng tổ chức.
Trở lại sau hơn 40 năm, cuộc thi thu hút thí sinh ở Cuba, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Ai Cập, Mỹ, Kenya, Kazakhstan, UAE, Nga, Brazil, Tajikistan, Qatar, Madagascar, Saudi Arabia, Colombia, Ethiopia, Venezuela, Serbia, Nam Phi, Việt Nam, Belarus, Uzbekistan. Arab Saudi sẽ đăng cai cuộc thi năm sau.
Hà Thu - Tùng Đinh