Bộ máy lãnh đạo TP HCM trước Đại hội Đảng

So với đầu nhiệm kỳ, Thường trực Thành uỷ TP HCM, bộ máy chính quyền thành phố có nhiều thay đổi do sắp xếp, sáp nhập tỉnh và các quyết định điều động của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra vào tháng 10, đây là đại hội đầu tiên sau khi thành phố sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để lập TP HCM mới. Trước thềm đại hội, Thường trực Thành uỷ TP HCM có hai thay đổi quan trọng, khi ông Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được Bộ Chính trị chỉ định giữ vị trí Bí thư Thành uỷ TP HCM thay cho ông Nguyễn Văn Nên. Cùng lúc, Phó bí thư thường trực Nguyễn Thanh Nghị cũng được điều động ra Trung ương để giữ vị trí mà ông Trần Lưu Quang để lại. Hiện, Thành uỷ TP HCM chưa phân công phó bí thư thường trực. Như vậy, lãnh đạo chủ chốt và các ban Đảng Thành uỷ gồm 10 thành viên với hai nữ, chiếm tỷ lệ 20%. Trẻ nhất là Chánh văn phòng Thành uỷ Phạm Hồng Sơn (44 tuổi).

Thường trực UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 hiện có 8 thành viên, trong đó 7 lãnh đạo xuất thân từ các địa phương cũ. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch, là nhân sự mới do HĐND thành phố bầu ngày 24/7 sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó, hôm 22/8, ông Nguyễn Toàn Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, hoàn thiện bộ máy chính quyền thành phố sau hợp nhất. Ông Nguyễn Văn Được hiện là Chủ tịch UBND TP HCM, kế nhiệm ông Nguyễn Thành Phong và Phan Văn Mãi trong nhiệm kỳ 2021-2026. Sau ngày 1/7, khi ba địa phương sáp nhập, ông tiếp tục giữ cương vị này, với 7 cấp phó. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thọ là Phó chủ tịch thường trực, bà Trần Thị Diệu Thúy, 48 tuổi, là nữ Phó chủ tịch duy nhất. Độ tuổi bình quân lãnh đạo UBND thành phố và sở ngành là hơn 51, người lớn tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (59 tuổi); trẻ nhất là ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (44 tuổi). Nhân sự từ 50 tuổi trở xuống chiếm 45,5%, tỷ lệ nữ gần 23% – cao hơn so với mức hơn 15% hồi đầu nhiệm kỳ trước khi sáp nhập.