Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP HCM

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang, 58 tuổi được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP HCM thay ông Nguyễn Văn Nên.

Sáng 25/8, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Trần Lưu Quang, Uỷ viên Ban Bí thư khóa 13, giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, thay ông Nguyễn Văn Nên vừa được phân công làm Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14.

Với Quyết định này của Bộ Chính trị, ông Trần Lưu Quang lần thứ hai trở lại với TP HCM, trước đó, ông từng giữ vị trí Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, nhiệm kỳ 2015-2020 trong hơn hai năm. Thời điểm đó, ông 52 tuổi, phát biểu nhận nhiệm vụ ông nói có nhiều lo lắng vì "bản thân còn hạn chế". Thời gian ông làm Phó bí thư cũng là giai đoạn Covid-19 bùng phát ở thành phố.

Ông Trần Lưu Quang khi còn là Phó thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Giang Huy

Ông Trần Lưu Quang quê tỉnh Tây Ninh; thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, từng làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Trảng Bàng; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 2/2019, ông Quang giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM và hơn hai năm sau được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 1/2023, tại kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa 15 phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Phó thủ tướng.

Tháng 8/2024, ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ cương vị Trưởng ban Kinh tế Trung ương và được đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào tháng 2 năm nay.

Thường trực Thành ủy TP HCM hiện có 6 người, đứng đầu là ông Trần Lưu Quang, 5 Phó bí thư gồm các ông: Nguyễn Thanh Nghị, 49 tuổi; Nguyễn Văn Được, 57 tuổi (Chủ tịch UBND TP HCM); ông Võ Văn Minh, 53 tuổi (Chủ tịch HĐND TP HCM), ông Nguyễn Phước Lộc, 55 tuổi (Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM) và ông Đặng Minh Thông, 48 tuổi.

Theo phân công của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến khi Đại hội Đảng diễn ra.

TP HCM mới sáp nhập quy mô hơn 6.700 km2, dân số khoảng 15 triệu dân, trở thành siêu đô thị của cả nước, tiềm năng kinh tế lớn nhưng cũng nhiều thách thức. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay đạt ít nhất 8,5%, thu ngân sách gần 700.000 tỷ đồng.

Lê Tuyết