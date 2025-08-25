Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Thông tin được ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, nói tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, sáng 25/8 tại TP HCM. Ông Nghị thay vị trí ông Trần Lưu Quang vừa được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM. Quyết định phân công của Bộ Chính trị sẽ được trao cho ông Nghị chiều nay tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, 49 tuổi, quê Cà Mau, là tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng. Ông bắt đầu công việc là giảng viên (tháng 6/1999) tại Trường Đại học Kiến trúc TP HCM. Từ đó đến năm 2011, ông trải qua nhiều vị trí ở trường này như: Trưởng Ban Quản lý đào tạo sau đại học và Quan hệ quốc tế, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo sau đại học và Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Kiến trúc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, tại một hội nghị ngày 25/3. Ảnh: An Phương

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào tháng 1/2011, ông Nghị được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2014, ông là Thứ trưởng Xây dựng.

Sau đó, ông Nghị chuyển công tác về Kiên Giang. Từ tháng 2/2014 đến tháng 2/2020, ông giữ các vị trí: Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Kiên Giang.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng và quay lại Bộ Xây dựng giữ vị trí thứ trưởng. Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nghị được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Xây dựng. Ngày 25/1, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM. Ông giữ vị trí này đúng 7 tháng.

Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trước đây là Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập trung vào việc xây dựng và định hướng các đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện thể chế kinh tế, từ đó nâng cao vai trò tham mưu chiến lược của Đảng.

Lê Tuyết