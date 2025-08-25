Ông Nguyễn Văn Nên làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị điều động làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14.

Quyết định điều động, phân công nhiệm vụ với Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, 68 tuổi, được Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, công bố sáng 25/8.

Tuy nhiên, theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nên vẫn theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến Đại hội lần thứ 14 của Đảng, dự kiến diễn ra vào đầu năm sau.

Ông Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP HCM (cũ) tại Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra vào 17/10/2020. Khi thành phố sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, ông tiếp tục giữ vị trí này.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại một cuộc họp ngày 30/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Giai đoạn ông đứng đầu Đảng bộ TP HCM, thành phố đối mặt đại dịch bùng phát mạnh, phải giãn cách nhiều tháng liền, kinh tế suy giảm. Gần 5 năm qua, thành phố cũng xử lý hàng loạt vụ việc phức tạp, phát sinh, đặc biệt lớn như Vạn Thịnh Phát, nhiều cựu lãnh đạo bị xử lý... Dù đối diện nhiều khó khăn, đặc biệt sau Covid-19, thành phố đã nỗ lực để vực dậy và phục hồi, nguồn thu ngân sách tăng khi năm ngoái vượt hơn 500.000 tỷ đồng.

Thời gian giữ vị trí Bí thư Thành ủy TP HCM, ông được đánh giá là lãnh đạo giản dị, gần gũi và lắng nghe và dành nhiều sự quan tâm cho cán bộ cấp dưới. Đặc biệt khi sắp xếp lại bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, ông yêu cầu phải xây dựng các chính sách hỗ trợ thêm cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Nên quê Tây Ninh, cử nhân Luật, từng làm Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 7/2011, ông Nên là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Sau đó, ông được bổ nhiệm chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11/2013, ông được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đến tháng 1/2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sau đó, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng và được phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng đến khi được Bộ Chính trị Bộ chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI bầu làm Bí thư Thành ủy TP HCM vào ngày 11/10/2020.

Theo kế hoạch, Đại hội 14 của Đảng dự kiến tổ chức tháng 1/2026 với 1.580 đại biểu. Để chuẩn bị cho Đại hội, Trung ương thành lập 5 tiểu ban gồm Văn kiện; Kinh tế - Xã hội; Nhân sự; Điều lệ Đảng; và Tổ chức phục vụ Đại hội. Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị và các văn kiện trình Đại hội, bao gồm tổng kết, đánh giá thành tựu 40 năm Đổi mới, xác định quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển cho giai đoạn mới.

Lê Tuyết