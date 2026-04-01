Bộ máy lãnh đạo TP HCM sau kiện toàn

Lãnh đạo chủ chốt của TP HCM được kiện toàn sau khi HĐND thành phố miễn nhiệm và bầu bổ sung các vị trí chủ chốt thuộc khối chính quyền.

So với thời điểm sau Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hồi tháng 10 năm ngoái, lãnh đạo 3/5 cơ quan tham mưu của Thành ủy đã được thay đổi, thể hiện chủ trương "chọn người phù hợp công việc". Hiện, 12 lãnh đạo chủ chốt thuộc Thường trực Thành ủy và các cơ quan tham mưu có một nữ là Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết (50 tuổi), chiếm 8%, giảm so với sau Đại hội (2 người). Độ tuổi trung bình khoảng 53-54; trẻ nhất là ông Phạm Hồng Sơn (45 tuổi), Chánh Văn phòng Thành ủy; cao nhất là Bí thư Trần Lưu Quang (59 tuổi). Có 5 người trên 55 tuổi. Trình độ chuyên môn của đội ngũ đa dạng, gồm các học hàm, học vị như: Phó giáo sư, tiến sĩ, với nền tảng từ nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ và quản lý công.

Tại kỳ họp thứ nhất sáng 30/3, HĐND TP HCM khóa XI đã bầu các chức danh lãnh đạo và 17 ủy viên UBND, hoàn thiện bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2026-2031. Thường trực UBND thành phố hiện có 8 thành viên, không có nữ, đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Văn Được, cùng 7 phó chủ tịch, giảm một người so với cuối nhiệm kỳ trước do bà Trần Thị Diệu Thúy không tái cử. Độ tuổi lãnh đạo dao động từ 46 đến 58. Trẻ nhất là Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh (46 tuổi), lớn nhất là Chủ tịch Nguyễn Văn Được (58 tuổi). Có 6/8 người trong khoảng 50-55 tuổi, cho thấy bộ máy tập trung vào nhóm cán bộ trung niên. Ở cấp sở, ngành, 18 lãnh đạo có độ tuổi trung bình khoảng 51-52. Trẻ nhất là ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (45 tuổi), lớn nhất là ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (60 tuổi). Nhóm 45-50 tuổi chiếm khoảng một phần ba; 51-55 tuổi chiếm đa số; trên 55 tuổi chủ yếu ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, nhiều người có học hàm, học vị cao. Toàn bộ 18 lãnh đạo sở, ngành có 3 nữ, chiếm 16-17%, không thay đổi so với cuối nhiệm kỳ trước, song nam giới vẫn chiếm ưu thế. Về chuyên môn, đội ngũ lãnh đạo có nền tảng chủ yếu ở các lĩnh vực hạ tầng - kỹ thuật như xây dựng, giao thông, kiến trúc, phù hợp định hướng ưu tiên giải quyết các vấn đề đô thị như giao thông, quy hoạch và đầu tư công.

Thách thức với nhiệm kỳ mới Với diện tích hơn 6.700 km2 và khoảng 14 triệu dân, TP HCM thuộc nhóm 20 siêu đô thị lớn trên thế giới, đóng góp khoảng 1/4 GDP, 1/3 ngân sách và 1/5 kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Quy mô GRDP đã vượt 100 tỷ USD. Năm 2025, GRDP TP HCM đạt khoảng 3,03 triệu tỷ đồng, tăng hơn 8%, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người ước 8.755 USD, cao hơn 1,7 lần mức chung. Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm gần 90% cơ cấu kinh tế; tổng thu ngân sách hơn 800.000 tỷ đồng. Bước vào năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 10-11%, song theo các chuyên gia, đô thị lớn nhất nước đang đối mặt nhiều thách thức như: biến động kinh tế toàn cầu, chi phí sản xuất và năng lượng tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng. Áp lực phát triển kinh tế số chiếm 30% GRDP đòi hỏi hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi khối lượng giải ngân đầu tư công lớn với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Việc triển khai các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 và 260 cũng đặt yêu cầu hành động nhanh, linh hoạt để tạo đột phá, vượt rào cản hành chính.

TP HCM sau sáp nhập có diện tích 6.770 km2 với khoảng 14 triệu dân, gồm 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo. Đồ họa: Hoàng Khánh