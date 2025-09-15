Ông Trần Lưu Quang: 'TP HCM sẽ có sự thay đổi lớn về cán bộ'

Sắp tới, TP HCM sẽ có thay đổi lớn về cán bộ, ưu tiên chọn người phù hợp, dân chủ, không bảo thủ, theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang.

"Tôi cam kết không chịu áp lực của bất kỳ ai và không vì bất cứ điều gì. Tất cả đều theo bốn nguyên tắc 'chọn người cho công việc, lắng nghe, dân chủ và không bảo thủ'", Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 4 (mở rộng) sáng 15/9.

Theo ông Quang, tình trạng "vừa thừa vừa thiếu" cán bộ hiện nay xuất phát từ việc sáp nhập cơ học, nhiều nơi số lượng đông nhưng thiếu người có chuyên môn phù hợp. Ông nêu ví dụ nếu bố trí cán bộ từng phụ trách đất đai, tài nguyên môi trường về làm chủ tịch phường sẽ hiệu quả, nhưng ngược lại, với cán bộ chưa có kinh nghiệm chuyên môn, công việc sẽ đình trệ.

Người đứng đầu Thành ủy TP HCM yêu cầu thành phố phải tăng hướng dẫn nghiệp vụ, thậm chí "cầm tay chỉ việc" cho cán bộ cơ sở. Trước mắt, cần thành lập các tổ công tác chuyên về quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng... để hỗ trợ địa phương. Bởi nếu không kiểm soát tốt "tương lai TP HCM sẽ nhấp nhô không biết thế nào".

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị sáng 15/9. Ảnh: An Phương

Đối với cấp xã, phường, ông Quang cho biết Tổng Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên nghe báo cáo về thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương. Theo ông, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng mỗi ngày đều dành khoảng 2,5 giờ nghe báo cáo về công tác cán bộ. Vì vậy Thành ủy TP HCM cũng cần làm thường xuyên, có hệ thống theo dõi, tiếp nhận và xử lý vướng mắc từ cơ sở lên cấp thành phố, đảm bảo thông tin thông suốt hai chiều.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM cũng yêu cầu ưu tiên bố trí nhà tái định cư cho cán bộ, công chức đi làm xa sau khi sáp nhập để giúp họ ổn định cuộc sống và phục vụ công việc tốt nhất. Tuy nhiên, sở ngành liên quan cần xây dựng cơ chế, chính sách rõ ràng để tránh trường hợp cán bộ nhận nhà xong thì nghỉ việc, gây tổn thất cho thành phố.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng cho biết thành phố sẽ phải xử lý nhiều nhóm việc kinh tế - xã hội trong ba tháng cuối năm. Về tăng trưởng kinh tế, ông nêu thành phố hiện có hai mục tiêu: trên 10% theo kết luận của Thành ủy và HĐND TP HCM, và trên 8,5% do Trung ương giao. "Hội nghị không chốt lại một con số cụ thể, cũng không hạ chỉ tiêu, song yêu cầu nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao nhất", ông nói.

Người đứng đầu Thành ủy thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hiện mới đạt khoảng 44% tổng vốn được giao. Ngày 16/9, thành phố sẽ họp chuyên đề về giải ngân, ông trực tiếp dự để cùng tháo gỡ. Theo ông, nhiều cán bộ xã, phường đang gặp vướng mắc, chịu áp lực lớn khi phải xử lý hồ sơ giá trị hàng nghìn tỷ đồng dù chưa từng phụ trách lĩnh vực hạ tầng, đô thị ở cấp quận, huyện.

Về quản lý đất công, ông Quang yêu cầu các sở ngành, quận huyện rà soát, sắp xếp lại, ưu tiên bố trí cho y tế, giáo dục, hạ tầng, công trình công cộng, sau đó mới tính đến đấu giá, chuyển nhượng.

Đối với Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị sớm hoàn tất hồ sơ sửa đổi trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10. Nếu chậm, cơ chế đặc thù sẽ mất ý nghĩa vì hết hiệu lực vào tháng 6/2027. Trong đó, các nội dung như: khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, tỷ lệ ngân sách được giữ lại... cần được cập nhật đầy đủ.

Theo ông Quang, sau 2,5 năm triển khai, nhiều cơ chế trong Nghị quyết 98 thành phố xin nhưng không hoặc chưa thực hiện được, điều này cần được khắc phục. "Xin rồi không xài thì sau không ai cho nữa, rất khó để thuyết phục khi xin cơ chế mới", ông nói.

Lê Tuyết