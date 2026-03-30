Ông Nguyễn Văn Được tiếp tục làm Chủ tịch UBND TP HCM

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, thạc sĩ Địa chất học, được HĐND thành phố bầu làm Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 30/3, HĐND thành phố khóa XI bầu ông Nguyễn Văn Được tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ mới.

Ông Được quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An (cũ) nay là Tây Ninh, có thời gian dài gắn bó, công tác tại địa phương này với vị trí cao nhất là Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 2/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó bí thư Thành ủy TP HCM và được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố từ đó đến nay.

Giai đoạn ông giữ vị trí đứng đầu chính quyền thành phố lớn nhất nước cũng là giai đoạn cả nước bước vào sắp xếp lại hệ thống chính trị, sáp nhập các địa phương. Trong đó, TP HCM sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành siêu đô thị với hơn 14 triệu người.

Ông Nguyễn Văn Được tại kỳ họp HĐND TP HCM sáng 30/3. Ảnh: Thanh Tùng

Dấu ấn quan trọng của ông Được từ khi điều hành UBND TP HCM đến nay là tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 của thành phố đạt 8,03%. Giải ngân đầu tư công được cải thiện, thu ngân sách vượt 800.000 tỷ đồng.

Giai đoạn này thành phố cũng được gia tăng thêm nhiều cơ chế đặc thù thông qua Nghị quyết 260, đẩy mạnh hạ tầng, hợp tác công - tư nhiều công trình trọng điểm, khởi công nhiều dự án lớn.

Tổng giá trị GRDP năm 2025 đạt 3,03 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.755 USD, cao hơn 1,7 lần mức bình quân chung cả nước.

TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10-11% năm 2026, đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Theo các chuyên gia, mục tiêu này chịu áp lực từ biến động kinh tế toàn cầu, chi phí sản xuất và giá nguyên liệu, năng lượng tăng cao. Yếu tố địa chính trị cũng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và xuất khẩu, đòi hỏi điều hành linh hoạt.

Bên cạnh đó, thành phố hướng tới kinh tế số chiếm 30% GRDP, kéo theo yêu cầu lớn về hạ tầng và nhân lực. Cùng lúc, áp lực giải ngân đầu tư công gia tăng với nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn. Với các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 và 260, TP HCM cần hành động nhanh, sáng tạo, tháo gỡ rào cản để tạo đột phá tăng trưởng.

HĐND thành phố khóa XI cũng bầu các chức danh chủ chốt của HĐND TP HCM nhiệm kỳ mới. Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) được các đại biểu bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Minh, 54 tuổi, là thạc sĩ Kinh tế, kỹ sư Điện, cử nhân Chính trị. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng ở tỉnh Bình Dương cũ như: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7/2025, khi Bình Dương cùng với Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập với TP HCM, ông được chủ định làm giữ vị trí Chủ tịch HĐND TP HCM mới. Dưới sự điều hành của ông Minh, HĐND đã tổ chức nhiều kỳ họp, ban hành hàng loạt chính sách mới, đặc biệt nhiều Nghị quyết thuộc lĩnh vực an sinh, y tế, giáo dục giúp cải thiện đời sống người dân.

Chức danh phó chủ tịch HĐND thành phố gồm các ông: Nguyễn Văn Thọ (59 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (54 tuổi), Huỳnh Thanh Nhân (57 tuổi) và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng (47 tuổi).

Lãnh đạo các ban của HĐND thành phố gồm các ông: Nguyễn Công Danh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; Hoàng Tùng, Trưởng ban Đô thị; Cao Thanh Bình Văn hóa - Xã hội; bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng ban Pháp chế.

Lê Tuyết