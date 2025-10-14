Tổng Bí thư: TP HCM cần tập trung giải quyết điểm nghẽn ùn tắc, ngập nước

Không giải quyết ùn tắc giao thông, ngập nước thì lợi thế của TP HCM sẽ thành điểm nghẽn, khó thu hút nhà đầu tư, du khách, theo Tổng bí thư Tô Lâm.

"Nhiều vấn đề tồn tại đã hàng chục năm như ùn tắc giao thông, ngập nước ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân. Nhiệm kỳ này hãy quyết tâm giải quyết nếu không lợi thế của thành phố sẽ thành điểm nghẽn", Tổng Bí thư nêu yêu cầu khi phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 14/10. Đây là đại hội đầu tiên của TP HCM mới sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất, sáng 14/10. Ảnh: An Phương

Theo Tổng Bí thư, nếu không giải quyết được ùn tắc giao thông, kẹt xe, khách du lịch, nhà đầu tư, nguồn nhân lực sẽ không đến thành phố. Ưu tiên nữa cần sớm giải quyết là ngập lụt trong bối cảnh TP HCM đang bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, triều cường. Chính phủ sẽ đồng hành với thành phố trong quá trình giải quyết các điểm nghẽn này. "Không thể cứ mưa là để người dân lội nước, cuộc sống đảo lộn", ông nói.

Ngoài hai vấn đề nói trên, người đứng đầu Đảng cũng nêu ô nhiễm môi trường, ma tuý là hai nhiệm vụ thành phố cần tập trung vì tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Sau đại hội, Đảng bộ, chính quyền thành phố phải bắt tay vào thực hiện ngay các mục tiêu đề ra.

Bên cạnh hạn chế về hạ tầng giao thông, quy hoạch, ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm môi trường, Tổng Bí thư đánh giá cao những việc làm được của nhiệm kỳ qua. Cụ thể TP HCM nỗ lực vượt qua các khó khăn như đại dịch Covid-19, ảnh hưởng từ các biến động, xung đột trên thế giới để đạt nhiều thành tựu về tăng trưởng, đóng góp ngân sách, GRDP bình quân đầu người...

Từ ngày 1/7, TP HCM sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu mở ra không gian phát triển mới, quy mô kinh tế sau sáp nhập 123 tỷ USD sánh vai với các đô thị lớn, chiếm 23,5% GDP cả nước, GRDP bình quân đầu người gần 9.000 USD, thành phố đang có cơ hội vươn lên tầm siêu đô thị khu vực Đông Nam Á.

Để đạt được các mục tiêu trên, TP HCM cần tái kiến trúc không gian phát triển, đầu tư hạ tầng giao thông, hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh một cách thực chất. Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất là "bước khởi đầu cho một chương mới" của thành phố sau hợp nhất, mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn lớn cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Tổng Bí thư, hàng chục năm qua, TP HCM luôn là cực tăng trưởng hàng đầu cả nước và đổi mới sáng tạo. Chính quyền thành phố luôn mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm đề xuất các cơ chế đột phá, từ đó Trung ương ban hành các chính sách cho cả nước.

"Thành phố có đầy đủ lĩnh vực và lĩnh vực nào cũng mạnh. Các đồng chí hãy khơi dậy tinh thần tiên phong, xuất sắc đi đầu trong giai đoạn mới này", Tổng Bí thư yêu cầu.

Hàng đầu từ trái qua: Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng sản phẩm công nghệ trưng bày trong khuôn khổ đại hội. Ảnh: An Phương.

Trước đó, phát khai mạc, Bí thư Thành uỷ TP HCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố tiếp tục đổi mới, không tự bằng lòng với thành tựu hiện có, lấy mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân làm thước đo cao nhất sự phát triển.

Trải qua gần 40 năm đổi mới, TP HCM luôn được xem là cái nôi của tinh thần dám nghĩ, dám làm, góp phần quan trọng đưa đất nước đạt những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Trong nhiệm kỳ 2020–2025, dù đối diện nhiều khó khăn, từ đại dịch Covid-19 đến biến động toàn cầu, thành phố vẫn duy trì vai trò đầu tàu kinh tế, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu phát triển.

Nhiệm kỳ 2025-2030, TP HCM đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, có chất lượng sống cao và thuộc nhóm thu nhập cao.

Đến năm 2045, thành phố hướng tới vị thế siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới.

Về các chỉ số, 5 năm tới, TP HCM hướng đến mục tiêu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 14.000-15.000 USD, bình quân 10.000 dân sẽ có 35,1 giường bệnh, 21 bác sĩ và 35 điều dưỡng.

Từ năm sau, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe... TP HCM đặt mục tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân và không còn hộ nghèo, cận nghèo, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và giáo dục đào tạo của thành phố đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á trước năm 2030...

Ông Quang cho rằng đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi tinh thần đổi mới không ngừng, đoàn kết và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và người dân thành phố. "Chúng ta không cho phép mình dừng lại hay bằng lòng với hôm qua", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

