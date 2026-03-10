Bộ Khoa học và Công nghệ lập fanpage Facebook mới

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đưa vào hoạt động fanpage Facebook mới mang tên "Thông tin Khoa học và Công nghệ" với các câu chuyện truyền cảm hứng từ hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trang fanpage có địa chỉ www.facebook.com/khcndmst. Đây là kênh bổ trợ cho trang "Bộ Khoa học và Công nghệ" đã có trên Facebook trước đây. Fanpage mới tập trung chia sẻ các câu chuyện về khoa học, tôn vinh nhà khoa học và giới thiệu các sáng kiến, mô hình ứng dụng công nghệ trong thực tiễn. Bên cạnh đó là thông tin về các xu hướng công nghệ mới, những mô hình ứng dụng khoa học vào đời sống cũng như các sáng kiến được triển khai tại Việt Nam.

Bộ định hướng fanpage trở thành nơi giới thiệu những cá nhân, tổ chức tiêu biểu có đóng góp cho sự phát triển của khoa học và công nghệ trong nước. Qua đó, công chúng có thể tiếp cận gần hơn với hoạt động nghiên cứu khoa học, vốn được xem là lĩnh vực khá chuyên môn.

Ngoài đăng tải thông tin, fanpage này được thiết kế như một kênh tương tác mở. Người dân, doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu có thể chia sẻ ý tưởng, sáng kiến hoặc phản hồi các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ.

Bổ trợ và không trùng lặp với fanpage chính thức của Bộ, fanpage "Thông tin Khoa học và Công nghệ" sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin chính thống trên môi trường số. Trang cũng đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh hơn, trong bối cảnh mạng xã hội trở thành kênh tiếp nhận thông tin phổ biến.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã vận hành fanpage "Bộ Khoa học và Công nghệ" trên Facebook với hơn 65.000 người theo dõi. Trang này hiện đạt hơn 20 triệu lượt xem mỗi tháng, chủ yếu đăng tải các thông tin chính thức về hoạt động quản lý, chính sách và sự kiện của ngành.

Fanpage "Thông tin Khoa học và Công nghệ". Ảnh: Trọng Đạt

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc phát triển thêm các kênh truyền thông trực tuyến sẽ góp phần lan tỏa các giá trị của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời khuyến khích sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Trọng Đạt

