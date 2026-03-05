Nghiên cứu thử nghiệm UAV để phát triển nông nghiệp Điện Biên

Tỉnh Điện Biên cùng Bộ Khoa học và Công nghệ hợp tác nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để phun thuốc trừ sâu, bón phân và vận chuyển nông sản.

Đây là một phần trong chuyến làm việc của đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Điện Biên, ngày 3-4/3.

Tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa UBND tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - VNPost, hai bên dự kiến thúc đẩy phát triển hạ tầng bưu chính, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực liên quan trên địa bàn.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai nhiều hoạt động trong các lĩnh vực như phát triển hạ tầng bưu chính, chuyển đổi số, thương mại điện tử, chi trả an sinh xã hội, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công, trong đó có nội dung về nghiên cứu, phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương trong buổi khảo sát triển khai thử nghiệm UAV tại xã Mường Ảng, Điện Biên. Ảnh: MST

VNPost dự kiến triển khai tại tỉnh Điện Biên các giải pháp, ứng dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế. Các giải pháp này hướng đến cải thiện hiệu quả hoạt động bưu chính, logistics, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử tại địa phương.

"Trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin theo từng cấp được phân công để cập nhật kết quả triển khai, đồng thời kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh nhằm phối hợp xử lý, đảm bảo tiến độ và hiệu quả của nội dung hợp tác", thông báo có đoạn. Các nội dung cụ thể dự kiến được xây dựng theo từng giai đoạn thông qua chương trình hợp tác, kế hoạch hàng năm và nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương.

Trước đó, chiều 3/3, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm trưởng đoàn cũng đến làm việc tại một số xã tại tỉnh Điện Biên. Đoàn khảo sát vùng trồng cà phê, đánh giá hiện trạng canh tác, điều kiện địa hình, quy mô diện tích, nhu cầu ứng dụng công nghệ cao trong quản lý sản xuất, thăm các hộ gia đình, cá nhân trồng cà phê, mắc-ca trên địa bàn.

Một số nội dung được đại diện Bộ trao đổi với người dân, như chương trình khảo sát triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) mô hình phát triển kinh tế tầm thấp ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV); phân tích hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, tính khả thi trong việc sử dụng phương tiện bay không người lái hoạt động ở độ cao thấp để phun thuốc trừ sâu, bón phân và vận chuyển nông sản cho người dân.

Theo đại diện Bộ, phương pháp này giúp tiết kiệm chi phí, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và tăng năng suất, phù hợp với điều kiện đặc thù của xã, đồng thời giúp người dân được tiếp cận và làm chủ công nghệ cao.

UAV được thử nghiệm để vận chuyển nông sản trong chuyến khảo sát. Ảnh: MST

Xã Mường Ảng, vùng trồng cà phê trọng điểm của tỉnh Điện Biên, có địa hình thung lũng xen kẽ địa hình đồi núi, với khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp để phát triển cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt là cây cà phê Arabica và mắc-ca. Chủ tịch UBND xã Mường Ảng Hà Thị Thanh Tâm cho biết mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ để người dân xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập.

Lưu Quý