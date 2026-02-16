Năm nội dung sẽ triển khai để thi hành Luật Chuyển đổi số

Theo Kế hoạch triển khai Luật Chuyển đổi số, các cơ quan sẽ xây dựng các nghị định, rà soát, tuyên truyền, phổ biến trước khi Luật Chuyển đổi số có hiệu lực ngày 1/7.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Chuyển đổi số vừa được Chính phủ ban hành ngày 12/2, nhằm xác định cụ thể các nhiệm vụ, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo đó, năm nội dung chính sẽ cần được triển khai gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết; Rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về chuyển đổi số; và kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn thi hành Luật.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tại một phường ở TP HCM hỗ trợ người dân nhập thông tin lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tháng 7/2025. Ảnh: Lê Tuyết

Đầu tiên là xây dựng các văn bản quy định chi tiết. Theo đó, việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết một số điều Luật Chuyển đổi số sẽ được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hôm 31/12/2025. Sản phẩm cần đạt được là các Nghị định.

Thứ hai, các bộ, cơ quan ngang bộ được yêu cầu rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công. Cùng với đó, họ sẽ thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định của Luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2026.

Thứ ba là việc tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan biên soạn tài liệu giới thiệu Luật, tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến ở trung ương, trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thứ tư là triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ để triển khai chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số, các hoạt động chuyển đổi số. Theo đó, Bộ KH&CN cùng các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh được giao chủ trì hoặc trình ban hành chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cấp quốc gia về chuyển đổi số.

Thứ năm là công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn thi hành Luật.

Theo văn bản được ban hành, việc ban hành kế hoạch này cũng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

Theo đó, việc phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật sẽ theo quan điểm "6 rõ", gồm: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Luật Chuyển đổi số được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025, là một trong 10 luật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo trong năm vừa qua. Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên có Luật này. Luật xác định chuyển đổi số là "đột phá hàng đầu", ưu tiên phát triển hạ tầng, dữ liệu, nhân lực, hợp tác quốc tế. Các nguyên tắc được luật hóa gồm: lấy người dân làm trung tâm, số hóa ngay từ đầu và quản lý dựa trên dữ liệu, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, luật xác định việc quản lý, điều hành trên môi trường số là mặc định, trên giấy là ngoại lệ. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm mọi công dân, không phân biệt độ tuổi, giới tính, trình độ, điều kiện địa lý hay kinh tế, đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải tuân thủ chuẩn mực quốc tế, có giao diện thân thiện, đa ngôn ngữ, ngôn ngữ ký hiệu và các hình thức hỗ trợ người khuyết tật.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Luật Chuyển đổi số được thiết kế theo hướng luật khung, quy định các nguyên tắc, chính sách chung về chuyển đổi số, kiến trúc số, trách nhiệm của các chủ thể tham gia chuyển đổi số. Điều này nhằm đảm bảo mọi hoạt động chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc diễn ra thống nhất, an toàn và hiệu quả, khắc phục tình trạng cát cứ.

Luật Chuyển đổi số sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Lưu Quý