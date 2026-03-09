Hai cuốn sách về bán dẫn và trật tự thế giới đạt giải Sách Quốc gia

Hai cuốn sách phân tích cạnh tranh bán dẫn và biến chuyển trật tự thế giới được trao Giải B Sách Quốc gia ngày 8/3.

Hai tác phẩm gồm "Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ XXI" và "Thế giới đang thay đổi - Trật tự đa cực xuất hiện" đều do Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông phát hành.

Sách được đánh giá cao nhờ nội dung cập nhật và cách tiếp cận nghiên cứu hệ thống, tập trung vào những vấn đề chiến lược của thế giới hiện đại như công nghệ lõi, chuỗi cung ứng, an ninh kinh tế và cạnh tranh giữa các cường quốc.

Trong đó, cuốn "Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ XXI" tập trung vào ngành công nghiệp bán dẫn - nền tảng của nhiều công nghệ hiện đại.

Bán dẫn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực như AI, điện toán đám mây, thiết bị di động và công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, cuộc cạnh tranh về công nghệ bán dẫn giữa các quốc gia ngày càng trở nên quyết liệt.

Sách phân tích chiến lược phát triển ngành bán dẫn của Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Tác giả đã chỉ ra cách quốc gia này thúc đẩy các chương trình tự chủ công nghệ, tăng đầu tư cho nghiên cứu phát triển và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung công nghệ từ bên ngoài. Ngoài góc nhìn về chính sách công nghiệp, sách cũng đặt ngành bán dẫn trong bối cảnh rộng hơn của cạnh tranh địa chính trị.

Trong khi đó, cuốn "Thế giới đang thay đổi - Trật tự đa cực xuất hiện" mở rộng góc nhìn sang những biến chuyển của hệ thống quốc tế. Sách phân tích quá trình thay đổi của trật tự thế giới từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay, đặc biệt là xu hướng chuyển dịch từ mô hình quyền lực đơn cực sang cấu trúc đa cực với sự nổi lên của nhiều trung tâm quyền lực mới.

Sách tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ như chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế, qua đó lý giải các yếu tố đang định hình trật tự toàn cầu. Trong đó có sự trỗi dậy của các nền kinh tế mới nổi, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động ngày càng lớn của công nghệ đối với cán cân quyền lực quốc tế.

Bên cạnh việc phân tích xu hướng, tác phẩm cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của hệ thống quốc tế. Một trong số đó đề cập tới trật tự đa cực có thể mang lại sự ổn định hay làm gia tăng cạnh tranh chiến lược, vai trò của các tổ chức quốc tế sẽ thay đổi ra sao và các quốc gia đang phát triển cần thích ứng thế nào trước những biến động toàn cầu.

Hai cuốn sách "Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ XXI" và "Thế giới đang thay đổi - Trật tự đa cực xuất hiện". Ảnh: NXB KHCNTT

Việc hai cuốn sách khoa học công nghệ được trao Giải B không chỉ ghi nhận giá trị học thuật của các công trình mà còn phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với những vấn đề chiến lược của thời đại.

Các tác phẩm được đánh giá là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho giới nghiên cứu, giảng viên, sinh viên cũng như những người quan tâm đến các xu hướng công nghệ và sự chuyển dịch của môi trường quốc tế.

Trọng Đạt

