Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm 12 cán bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và trao 12 quyết định về công tác cán bộ tại 8 đơn vị trực thuộc, chiều 15/8.

Các cơ quan, đơn vị có lãnh đạo được bổ nhiệm gồm: Nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ, Truyền thông; Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia; Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia; Vụ Kinh tế và Xã hội số; Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia; Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ.

Ông Trần Chí Đạt, Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ, Truyền thông - đơn vị mới hợp nhất từ Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật và Nhà xuất bản Thông tin & Truyền thông.

Cùng ngày, ông Đạt được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Nhà xuất bản. Trong khi đó, các ông Bùi Minh Cường, Võ Tuấn Hải và bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ, Truyền thông.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định về công tác cán bộ, chiều 15/8. Ảnh: TTTT

Ông Hồ Đức Thắng, Phó Cục trưởng Chuyển đổi số quốc gia được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Ông Phan Việt Cương, Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Ông Đỗ Quý Vũ, Phó Viện trưởng Chiến lược Thông tin và Truyền thông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Sở hữu trí tuệ quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Thuật, chuyên viên Vụ Kinh tế và Xã hội số được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Kinh tế và Xã hội số.

Bốn cán bộ được bổ nhiệm lại có thời hạn gồm: ông Lê Đình Hanh và ông Lê Tài Dũng - Phó Giám đốc cơ quan điều hành Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia, ông Lê Doãn Danh - Phó Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, ông Nguyễn Văn Khải - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý, việc thay đổi vị trí công tác là cơ hội để lãnh đạo các đơn vị trong Bộ đổi mới tư duy và cách làm, từ đó có thêm năng lượng mới. "Mỗi khi có vị trí mới, quan trọng là mình sẽ làm gì. Đi lên, đi xuống hay đi ngang cũng đều là trải nghiệm quý", ông nói.

Với các trường hợp bổ nhiệm lại, ông cho rằng dù ở vị trí cũ, nhưng gần như các đơn vị trong Bộ giờ đây đều đã được định nghĩa lại. "Vừa rồi Bộ trưởng đi thăm các đơn vị là để định nghĩa lại, đưa ra các định hướng mới. Bộ mong muốn các đơn vị có tư duy mới", ông nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi trao quyết định về công tác cán bộ, chiều 15/8. Ảnh: TTTT

Theo người đứng đầu ngành Khoa học và Công nghệ, đã là lãnh đạo, dù cấp phó hay cấp trưởng, phải tạo ra được sản phẩm, thành tựu trong công việc, làm ra được cái gì đó cho dân, cho nước, tức đóng góp cho sự phát triển của ngành, của xã hội. "Mình có đóng góp gì không? Có tạo ra được gì hữu ích không? Lúc nào cũng phải nghĩ vậy", ông lưu ý các cán bộ.

Lấy ví dụ, ông chia sẻ kinh nghiệm của Trung Quốc với kế hoạch "1-3-5". Theo đó, trong một nhiệm kỳ 5 năm, người lãnh đạo phải làm được 1 việc vĩ đại, 3 việc tầm trung và 5 việc nhỏ nhưng có kết quả hàng năm. Tức: "mỗi năm có một việc ra kết quả, 2 năm có một kết quả to, 5 năm có một kết quả vĩ đại".

Ông lưu ý cán bộ trong ngành cần luôn nghĩ đến việc dùng công nghệ, nhất là công nghệ số, đã dùng thì phải dùng công nghệ mới nhất, mà hiện tại là AI. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, trợ lý ảo có thể giúp được nhiều thứ, nhưng điều quan trọng là người sử dụng phải biết mình muốn gì, có mục tiêu gì.

Về chuyển đổi số, ông lý giải, "chuyển đổi" là chính, "số" là phụ, là công cụ hỗ trợ. Do đó, người làm lãnh đạo cần nghĩ đến việc thay đổi cách quản trị, cách làm, không cần biết quá sâu về công nghệ nhưng phải biết rõ vấn đề gì cần được giải quyết. "Ngày xưa mình bàn về cách làm, giờ bàn về ý tưởng nhiều hơn", ông nói.

Bộ trưởng khuyến khích người làm lãnh đạo "phải có giấc mơ lớn". Ông ví von, trước đây mỗi người chỉ có thể tự lực, nhưng nay "bên cạnh có hàng tỷ người", chính là ChatGPT hay các trợ lý ảo hỗ trợ, "Vậy tại sao không nhận việc lớn?". Theo ông, chính những giấc mơ lớn ấy sẽ giúp cán bộ trưởng thành và tạo ra kết quả giá trị cho ngành, cho đất nước.

Bộ trưởng cũng gửi đi thông điệp: nếu không phù hợp với nhiệm vụ mới, cán bộ có thể xin dời vị trí, nhưng "không làm được không có nghĩa mình kém, mà do không hợp với công việc đó", ông nói và nhấn mạnh mỗi người đều có điểm mạnh riêng, không ai giống ai.

Theo Bộ trưởng, công tác tổ chức cán bộ cần nhìn người từ nhiều góc độ khác nhau, không nên chỉ áp dụng một tiêu chí duy nhất. Ông gửi lời chúc các cán bộ được bổ nhiệm có sức khỏe, niềm vui trong công việc và tạo ra giá trị thiết thực cho đất nước phát triển.

Trọng Đạt

Bốn định hướng chuyển dịch của Bưu điện Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Đà Nẵng, Quảng Trị

Bộ Khoa học và Công nghệ lập 12 đoàn công tác về chính quyền hai cấp