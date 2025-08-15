Bốn định hướng chuyển dịch của Bưu điện Việt Nam

Bưu điện Việt Nam đặt ra bốn định hướng chuyển dịch gồm logistics hiện đại, tài chính bưu chính số, phân phối bán lẻ và dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành bưu điện, sáng 15/8 ở Hà Nội, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), nhấn mạnh sự kiện là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận chặng đường cống hiến, trưởng thành và phát triển của các thế hệ người bưu điện.

Với giọng xúc động, ông cho biết từ những ngày Cách mạng Tháng Tám 1945, ngành bưu điện đã tổ chức mạng lưới thông tin liên lạc, phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Trong hai cuộc kháng chiến, hàng vạn cán bộ, nhân viên bưu điện đã chiến đấu, hơn 10.000 người hy sinh để "nối liền mạch máu thông tin" giữa hậu phương và tiền tuyến.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành bưu điện, 15/8/2025. Ảnh: Lưu Quý

Về chặng đường phía trước, ông Giang cho biết, Bưu điện Việt Nam đang triển khai mô hình tổ chức mới, cơ chế kinh tế mới, hệ sinh thái dịch vụ mới trên nền tảng chuyển đổi số toàn diện. "Đây là bốn động lực đưa Bưu điện Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, với mục tiêu đảm bảo thông suốt dòng chảy vật chất", ông nói.

Đồng thời, bốn trụ cột kinh doanh định hướng chuyển dịch được đặt ra, bao gồm logistics hiện đại, tài chính bưu chính số, phân phối bán lẻ kết hợp online - offline và dịch vụ hành chính công trực tuyến hỗ trợ cho chính quyền hai cấp.

Chia sẻ rõ hơn về định hướng, Tổng giám đốc Chu Quang Hào cho biết đến năm 2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 73.900 tỷ đồng.

Ở mảng bưu chính chuyển phát và logistics, Vietnam Post hướng tới doanh thu 38.600 tỷ đồng, chiếm 25% thị phần, tăng trưởng 25-30% mỗi năm, duy trì chất lượng trong nhóm ba doanh nghiệp chuyển phát nhanh hàng đầu trong nước.

Tài chính bưu chính đặt mục tiêu 8.300 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 20% mỗi năm, trở thành đối tác chiến lược cung cấp dịch vụ tương tác offline cho nền kinh tế số, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành bưu điện, 15/8/2025. Ảnh: Lưu Quý

Mảng thương mại điện tử nông sản và phân phối bán lẻ dự kiến đạt 15.380 tỷ đồng, tăng trưởng 31% mỗi năm, trở thành đơn vị cung cấp nông sản chất lượng cao B2C lớn nhất và là nhà cung cấp hạ tầng logistics cho nông sản số một Việt Nam.

Trong khi đó, hành chính công hướng tới 5.260 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 18% mỗi năm, phục vụ người dân trên phạm vi toàn quốc.

Về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đến 2030, Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu tự động hóa vận hành 70-80%, giảm tối đa thao tác thủ công ở các khâu chia chọn, định tuyến, giao nhận, nhập liệu.

Bưu điện Việt Nam cho biết đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm gắn kết, gồm bưu chính, logistics, tài chính số, thương mại điện tử, dịch vụ công, viễn thông và công nghệ, phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế. "Đây là lợi thế ít doanh nghiệp bưu chính, logistics hay thương mại điện tử đơn ngành có được", Tổng giám đốc Vietnam Post nói.

Ngành bưu điện là sức mạnh mới của Bộ Khoa học và Công nghệ

Trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành, nguyên Bộ trưởng Bưu chính, Viễn thông Đỗ Trung Tá dành nhiều thời gian nhắc lại các kỷ niệm. "Đối với tôi, đây không chỉ là buổi gặp mặt thông thường mà còn là hành trình ký ức, đưa chúng ta trở về với những tháng năm gian khổ nhưng đầy vinh quang. Khi đó, mỗi lá thư, mỗi cuộc gọi, mỗi bàn tay đặt lên bàn phím đều mang sức mạnh của Đảng và Nhà nước giao phó, và là sự kết nối con người, kết nối đất nước với thế giới", ông nói.

Nguyên Bộ trưởng nhắc lại hình ảnh cán bộ bưu điện băng rừng, vượt núi, bất chấp bom đạn để duy trì mạch máu thông tin trong chiến tranh. Từ nền móng ấy, ngành phát triển thành trụ cột trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy công cuộc đổi mới.

Theo ông, bưu chính, viễn thông, Internet, truyền hình số, di động và công nghệ thông tin đã trở thành hạ tầng quan trọng, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số hiện không chỉ là dịch vụ mà đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế số.

Ông điểm lại chặng đường phát triển ngành từ Nha Bưu điện Truyền thanh, trở thành Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, đến Bộ Thông tin và Truyền thông và nay là Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông kể, ngành bưu điện hai lần đề xuất đưa chữ "công nghệ" vào tên bộ đều không thành, nhưng hiện công nghệ thông tin đã trở thành nòng cốt, sức mạnh mới của Bộ Khoa học và Công nghệ.

"Chúng ta đã dồn hết sức mạnh ngành bưu điện để làm cho khoa học công nghệ của đất nước phát triển", ông nói. "Ngành tự hào là sợi dây thần kinh của Đảng và Nhà nước, vừa là hạ tầng của công nghệ cao quốc gia, vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội. Gia sản các thế hệ đi trước để lại là sự đoàn kết, ý chí vươn lên, nói ít làm nhiều".

Ông cũng nhắc tới những đóng góp của thế hệ lãnh đạo tiền bối như Tổng cục trưởng đầu tiên của Tổng cục Bưu điện Trần Quang Bình với câu "đứt dây như đứt lòng, gãy cột như gãy xương" hay Anh hùng Lao động Đặng Văn Thân với quyết tâm "đi thẳng vào hiện đại, lấy ngoài nuôi trong, tự lực cánh sinh, tự vay tự trả".

Nhìn về hiện tại, ông đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi số của ngành những năm qua, coi đây là nền tảng để Bưu điện Việt Nam bước vào giai đoạn mới. "Năm 2030, Bưu điện Việt Nam sẽ khác so với 2025, với 5 năm phấn đấu quyết liệt đóng góp vào sự chuyển mình của đất nước", ông nhấn mạnh.

Nguyên Bộ trưởng kêu gọi toàn ngành tiếp tục chuyển đổi số, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, kinh tế số phát triển. "Chúng ta có quyền tự hào về những năm tháng vẻ vang, nhưng cũng cần sẵn sàng đối mặt thách thức để viết tiếp những trang sử mới", ông nói.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu điện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam xác định đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cho sự phát triển. Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh để đạt được việc đó, ngành cần có những chuyển dịch quan trọng, trong đó bưu chính phải trở thành hạ tầng logistics để đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu, đảm bảo dòng chảy vật chất nhanh, chính xác và an toàn đến tận tay doanh nghiệp và người tiêu dùng.

"Càng chuyển đổi số mạnh mẽ bao nhiêu thì tải lên mạng lưới bưu chính càng tăng bấy nhiêu", ông nói.

Các cựu cán bộ lãnh đạo ngành Bưu điện, tại sự kiện ngày 15/8/2025. Ảnh: Lưu Quý

Ngày 15/8/1945 tại Tân Trào, Ban Giao thông chuyên môn ra đời để thiết lập và duy trì thông tin liên lạc phục vụ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đây là tiền thân của ngành bưu điện Việt Nam. Trải qua 80 năm, ngành bưu điện phát triển từ mạng lưới thủ công, trang bị thô sơ thành hệ thống bưu chính - viễn thông hiện đại, phủ khắp mọi miền và vươn ra thế giới.

Bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, Bưu điện hoàn thành sứ mệnh phủ sóng dịch vụ bưu chính đến tận từng xã, phường thông qua hệ thống Bưu điện - Văn hóa xã; đưa thông tin, báo chí, giá trị văn hóa và dịch vụ hành chính công đến mọi miền đất nước; tham gia cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp; mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam trong Liên minh Bưu chính Thế giới.

Trong đó, hệ thống bưu điện xã - với cơ chế "tự chủ" cùng đội ngũ giám đốc đủ tầm sẽ đóng vai trò điểm chạm vật lý của nền kinh tế số, xã hội số, góp phần kiến tạo 3.321 trung tâm kinh tế mới ở cấp cơ sở. "Với truyền thống 80 năm đoàn kết, sáng tạo và tinh thần tận tâm phục vụ, Bưu điện Việt Nam tự tin viết tiếp những trang sử mới", Chủ tịch Bưu điện Việt Nam khẳng định.

Lưu Quý - Trọng Đạt